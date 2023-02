Domani scuole chiuse per neve a Ceva, Bastia Mondovì e Clavesana

Il peggioramento delle condizioni meteo preannunciato dall’Arpa con l’allerta meteo diramata stamane ha convinto i primi cittadini di Ceva e Bastia Mondovì a disporre per domani, lunedì 27 febbraio, la chiusura delle scuole nei due centri del Monregalese. Il provvedimento segue quello analogo annunciato dal sindaco di Mondovì Luca Robaldo.



"La situazione nelle vallate intorno a Ceva sembra peggiorata – dichiara il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone –. Pertanto sentiti anche altri sindaci si è ritenuto di chiudere le scuole di ogni ordine e grado della nostra città. Si raccomanda in ogni caso la massima prudenza negli spostamenti".



Analoga disposizione a Bastia. "L'Amministrazione comunale di Bastia informa le famiglie che domani, lunedì 27 febbraio, la scuola primaria e la scuola dell'infanzia rimarranno chiuse a causa del maltempo. L'Arpa ha infatti disposto l'allerta gialla sul nostro territorio, a causa delle precipitazioni nevose previste per le prossime ore".

"Dopo una serie di approfondimenti", anche il sindaco Luigi Gallo di Clavesana ha inteso, in vista del meteo di queste ore, procedere all'emanazione dell'ordinanza contingibile e urgente di chiusura dei plessi dell'infanzia e delle elementari del proprio territorio per la giornata di domani.

Tra quanti hanno optato per la chiusura precauzionale anche a Bene Vagienna, Salmour, Lequio Tanaro e Sant’Albano Stura, Comuni riuniti nell’Unione del Fossanese. Aperto il plesso di Trinità.