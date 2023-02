A chi fa paura l’arcobaleno? Doppio episodio di insulti omofobi a una 16enne fossanese

A meno di una settimana dall'aggressione di stampo omofobo a Dimitri Gadaldi, 30enne torinese insultato, spintonato e preso a calci in piazza Boves a Cuneo solo perché indossava un cerchietto da unicorno , tema della festa a cui aveva appena partecipato, sui social un papà fossanese denuncia una nuova storia di denigrazione, ancora a sfondo omofobo, di cui è stata vittima la figlia adolescente.



Con una ironica definizione per stemperare la comprensibile rabbia, il professionista titola il suo post: "Eterosessuali Minorati che temono l'Arcobaleno".



Racconta l'uomo che la figlia sedicenne, di ritorno in treno da Torino con a tracolla la sua nuova borsetta color arcobaleno, ha dapprima subito un insulto da un giovane, che, riferendosi all'accessorio, l'ha apostrofata come "Lgbt del ca**o!".



Dopo poche ore, sotto i portici di Cuneo, un secondo episodio, con uno sconosciuto, di almeno vent'anni più grande di lei, che passandole a fianco l'ha chiamata "Lesbica di me**a!".



Nel concludere il racconto del doppio spregevole incontro, il signor Beniamino, papà della vittima, tornando a un tono di amara ironia, sottolinea quanto, a parere suo, falsa sia la narrazione piuttosto comune secondo la quale la normativa esistente sia più che sufficiente a tutelare le minoranze, rispetto alle quali, sottolinea con sarcasmo, "non esiste un clima di odio".



La chiosa finale fa riferimento al fatto che in entrambi i casi si trattasse di individui maschi bianchi e di origine italiana, definiti da signor Beniamino "i pavidi insultatori che temono l'arcobaleno'.