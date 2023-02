Esce di strada e si scontra col guardrail lungo l’autostrada Torino-Savona

Due équipe del servizio regionale 118 e squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Mondovì sono state coinvolte nelle operazioni di soccorso rese necessarie in conseguenze dell’incidente che poco prima delle 16 di oggi (domenica 26 febbraio) si è verificato lungo la direttrice per Torino dell’autostrada A6 Torino-Savona, all’altezza di Mondovì.

In condizioni non gravi la persona feritasi nel sinistro in cui è incorso l’auto di cui era alla guida al km 53, dopo lo svincolo dell’Asti-Cuneo. Il mezzo è uscito di strada, andando a scontrarsi col guardrail presente a bordo carreggiata.