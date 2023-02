Incendio a Roccabruna: nessun danno per abitazioni e persone

Un incendio di dimensioni fortunatamente contenute si è verificato ieri, sabato 25 febbraio, a Roccabruna.



L’allarme è scattato intorno alle ore 18, con l’intervento tempestivo dei volontari AIB di Roccabruna, Macra e Villar San Costanzo. Fortunatamente il rogo è divampato in un’area distante dalle abitazioni e non ha coinvolto persone.



Le fiamme sono state spente nell’arco di un’ora e mezza e al termine i volontari AIB hanno provveduto a eseguire l’attività di bonifica dell’area interessata, per evitare l’innescarsi di un nuovo incendio.