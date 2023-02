Auto Km0: le macchine Fiat si confermano tra le più vendute

Il mercato delle auto usate nel 2022 è calato del 9,1% rispetto al 2021, facendo registrare 418.000 compravendite in meno nei primi 11 mesi dello scorso anno secondo i dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri).

Tuttavia, rispetto alle immatricolazioni i trasferimenti di proprietà sono stati oltre il doppio, con i dati ACI che evidenziano 1.778.307 cambi di proprietà da gennaio ad agosto 2022 (le immatricolazioni nello stesso periodo sono state 865.044 secondo i dati ACI).

Nonostante la flessione, dunque, il mercato dell’usato rimane un settore significativo. Tra le soluzioni più ricercate dagli utenti ci sono le auto a Km 0, veicoli equiparabili al nuovo con pochissimi Km che permettono di usufruire di un risparmio considerevole.

Per quanto riguarda i modelli più gettonati, invece, i dati ACI mostrano la predominanza dei veicoli Fiat, con le vetture della casa italiana che dominano la classifica dell’usato posizionando ben 8 modelli tra i primi 10.

L’auto usata più richiesta in assoluto è la Fiat Panda, la piccola citycar agile, confortevole e pratica perfetta per l’uso cittadino, disponibile sia nella versione GOL che mild hybrid.

Continuano a riscuotere un elevato apprezzamento la Fiat 500, oggi proposta anche in versione full electric, la Fiat Punto pronta al grande ritorno nel 2023 e la Fiat 500L 1.3 Multijet per le famiglie che cercano un’auto più spaziosa con consumi contenuti.



La convenienza delle auto Fiat a Km 0, ma attenzione a qualità del prodotto e servizio post-vendita

Uno dei motivi principali del successo delle auto Fiat nel mercato dell’usato è la convenienza, tuttavia, è importante non sottovalutare la qualità del prodotto e i servizi aggiuntivi.

Per esempio, presso la concessionaria multimarca RistèAuto non solo è possibile trovare un’ampia scelta di macchine Km 0 Fiat a prezzi competitivi, ma anche un servizio affidabile e competente, finanziamenti trasparenti e un servizio post-vendita a 360°.

Le auto Fiat a Km 0, infatti, sono dei veicoli molto apprezzati in quanto hanno un mercato molto vasto in Italia, quindi perdono poco valore nel tempo e sono facili da rivendere dopo qualche anno di utilizzo.

Anche il mantenimento del veicolo è piuttosto economico, grazie alla facilità con cui è possibile reperire i ricambi e ad una manutenzione semplificata rispetto ad altri tipi di automobili. Questi aspetti rendono le macchine Fiat non solo accessibili da acquistare ma anche da mantenere.

Allo stesso tempo, il rendimento dell’auto è strettamente legato alla qualità del prodotto, per questo motivo è importante rivolgersi a concessionarie serie e affidabili per avere la garanzia di un acquisto sicuro. Un valore aggiunto è l’offerta di un servizio post-vendita professionale e trasparente, con una rete di officine specializzate dove recarsi per effettuare i tagliandi e la manutenzione del veicolo senza che la garanzia decada. Inoltre, gli interventi conformi a quelli indicati dal costruttore consentono di allungare la vita utile dell’auto e ridurre contrattempi e costi extra.

In più, le auto Fiat a Km 0 oltre all’ottimo rapporto qualità-prezzo sono molto apprezzate per la loro elevata funzionalità, un aspetto alla base del successo di modelli come la Fiat Panda o la Fiat Tipo.

Inoltre, a molti automobilisti piace l’estetica di vetture come la Fiat 500, disponibile anche nella versione crossover con la 500X e monovolume per la famiglia con la 500L. Tra le caratteristiche principali di queste auto ci sono l’economicità, la maneggevolezza e la comodità.



I vantaggi di acquistare un’automobile a Km 0

Le auto a Km 0 sono veicoli molto apprezzati al giorno d’oggi, in quanto consentono di risparmiare rispetto al nuovo e beneficiare di una vettura con un chilometraggio inferiore in confronto all’usato.

Si tratta di macchine che hanno un costo più basso anche del 20-25% se paragonato con quello dei modelli nuovi, sono disponibili quasi sempre in pronta consegna e hanno percorso meno di 100 Km, spesso immatricolate dai concessionari e rivendute dopo pochissimo tempo a un prezzo più conveniente.

Il vantaggio più importante delle auto a Km 0, dunque, è dato dal risparmio economico, una soluzione ideale per chi desidera spendere meno senza rinunciare a veicolo di proprio interesse. Bisogna considerare anche la consegna immediata della vettura, un aspetto importante per chi non può aspettare l’arrivo di un’automobile nuova di fabbrica. Spesso sono anche auto completamente accessoriate, con un allestimento in grado di soddisfare ogni esigenza e offrire tutti i comfort.

Acquistando una macchina a Km 0 è possibile usufruire anche di una garanzia minima di 12 mesi, come previsto dalle leggi italiane, con il costo del passaggio di proprietà che il più delle volte è compreso all’interno del prezzo di vendita.

Ad ogni modo, la scelta dipende sempre dalle proprie necessità, quindi è importante valutare con attenzione questa soluzione e affidarsi a concessionarie competenti per l’acquisto dell’auto a Km 0, analizzando con accuratezza i modelli proposti per essere sicuri di scegliere il veicolo adatto alle proprie esigenze di mobilità.