Come poter risollevare il calcio italiano

Il calcio dilettantistico è anch’esso fortemente condizionato dal periodo non proprio positivo che sta vivendo il calcio italiano. Si hanno grandi difficoltà nel riuscire a mettere su squadre competitive in diversi settori, non solo quindi a livello professionistico, questo perché circola meno denaro e molte società si ritrovano con dei bilanci in rosso da dover risanare. Una situazione complessa che rischia di creare problematiche maggiori in futuro e dopo il caso plusvalenze che ha visto coinvolta la Juventus, c’è il rischio che qualcos’altro di più preoccupante possa emergere in futuro.

Diventa complicato per le società riuscire a fare un mercato di livello, anche perché con l’impossibilità di investire cifre più alte, inevitabilmente i calciatori migliori tendono a mirare verso campionati decisamente più ricchi. Le scommesse calcio sono diventate meno prevedibili rispetto al passato, molte squadre che hanno sempre occupato piani alti della classifica si ritrovano a perdere punti importanti con le cosiddette piccole. Questo evidenzia come il livello si sia piuttosto abbassato, la qualità è peggiorata, anche se ci sono delle eccezioni come il Napoli che sta facendo un campionato a parte.

Seguire l’esempio del Napoli

In questo caso De Laurentiis è stato in grado di trarre il meglio dal mercato, nonostante la perdita di grandi campioni che sembravano essere insostituibili. La scelta da parte di Insigne di recarsi al Toronto è stata puramente economica, come anche quella di Koulibaly che è volato al Chelsea, ma alla fine la società partenopea ha dimostrato che non sempre sia necessario spendere milioni sul mercato per avere successo. La linea di mercato seguita dal Napoli può essere quella giusta per dare di nuovo lustro al nostro calcio, riuscire a spendere poco e puntando su talenti ancora sconosciuti.

Sono finiti i tempi dei grandi nomi per la nostra Serie A e lo si è capito anche dall’ultima sessione del calciomercato invernale, che ha mostrato una certa impotenza da parte di molte società blasonate del nostro campionato. Non ci sono stati colpi di mercato, ma ciò che è emerso è proprio questa voglia da parte di molti calciatori di provare nuove esperienze in altri campionati più ricchi. Si segue come sempre il denaro, il riassunto del calciomercato invernale è stato piuttosto chiaro da questo punto di vista, con due casi emblematici che non hanno avuto un buon epilogo.

Le difficoltà di Inter e Milan

Nel dettaglio, in un’intervista fatta da Fulvio Collovati ad Enzo Gambaro, si è cercato di analizzare proprio il mercato invernale di due squadre che durante lo scorso anno hanno lottato fino alla fine per lo scudetto. Si parla ovviamente di Inter e Milan, con i nerazzurri che non sono riusciti a trattenere Skriniar ed i rossoneri che rischiano seriamente di perdere Leao, il grande protagonista della passata stagione.

Sul calciatore slovacco l’Inter ha sbagliato a non venderlo durante la scorsa estate, a detta di Gambaro bisognava prevedere che Skriniar non rinnovasse con l’Inter. Il suo desiderio di avere un contratto da capogiro lo porterà al PSG a parametro zero. Per Leao si può ancora cercare di rimediare, visto come il suo contratto scada a giugno 2024, ma bisogna agire tempestivamente se non si vuole fare la fine di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié. In poche parole Gambaro invita il Milan a venderlo in estate, perché rinnovargli il contratto sembra essere una missione davvero complicata. Vedremo quale sarà la scelta dei rossoneri.