Il Coro Polifonico di Boves invita al "Concerto della Pace" di sabato 11 marzo

Sabato 11 marzo, alle ore 21 presso la chiesa della Santissima Trinità di Boves, più nota come “chiesa vecchia” si terrà un concerto spirituale, denominato “Concerto della Pace”. È un’occasione per riflettere su una guerra che si trascina da ormai più di un anno e che assume un significato molto vicino al Coro Polifonico di Boves.



“Da quasi un anno – fa sapere l'ensemble – si è unita a noi Yevgenia Birkova, pianista e direttrice di coro proveniente da un paese vicino a Leopoli, in Ucraina. Lo scorso anno aveva lasciato il suo paese insieme a due figlie e a tre nipoti ed era stata accolta a Peveragno. Vista la sua passione per la musica aveva ci aveva contattati tramite dei nostri amici di Peveragno. Con lei è nata una bella collaborazione con concerti effettuati ad inizio estate e nel periodo natalizio. Adesso Yevgenia ha deciso di ritornare a casa e provare a ripartire con le sue attività musicali. Non sarà facile, ma ha nostalgia della sua terra. Abbiamo deciso di fare questo concerto per lanciare un messaggio di pace e salutare la nostra amica Yevgenia attraverso la musica”.



Verranno eseguiti canti del repertorio sacro intervallati a letture per riflettere sul tema della pace.

Il concerto sarà effettuato dal Coro Polifonico, diretto da Flavio Becchis e con Yevgenia Birkova al pianoforte.