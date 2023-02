Le sfide dell'Ue a un anno dall'invasione russa in Ucraina

Riparte dopo una lunga pausa la Scuola di Politica di Benecomune, con due appuntamenti per il mese di marzo.

Il primo parte dalla ormai pluriennale collaborazione con Apice, l’Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa, per fare il punto sull’Unione Europea, ad un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, per disegnare un panorama delle sfide aperte vecchie e nuove che si trova ad affrontare.

L’evento #UE: le sfide aperte fra presente e futuro vuole tracciare con l’aiuto di Franco Chittolina, forte della sua lunga esperienza europea, il quadro attuale di come sono cambiate le priorità europee con la vicina guerra, provare a valutare le reazioni che ha destato, gli equilibri che ha toccato, gli assi di collaborazione che ha rafforzato fra i diversi Paesi europei.

Ma nel contempo, con il contributo di Luca Giordana, approfondire le sfide principali del futuro prossimo e remoto, a partire dalla transizione energetica e ambientale, tema di urgentissima attualità sia per gli aspetti economici che per gli impatti nella vita quotidiana di tutti, che l’ormai evidente priorità ambientale guidata dai cambiamenti climatici ci evidenzia ogni giorno.

Una serata che si inserisce quindi nel progetto “L’Europa a casa nostra”, guidato da Apice e finanziato dalla Provincia di Cuneo, che può consentire spunti e angoli di lettura dell’attualità e del suo riflesso sulla comunità europea in cui siamo inseriti.

L’appuntamento è per lunedì 6 marzo alle ore 21, in presenza presso la sede di Benecomune di via Trossarelli 8 a Savigliano, oppure come di consueto si può seguire online la serata su www.benecomune.info/diretta o sulla pagina Facebook della scuola di politica https://www.facebook.com/Ass.BeneComune partecipando con le domande inviate via Whatsapp al numero indicato nella diretta.

Una seconda serata è in programma per il prossimo 27 marzo sul tema del lavoro, con una analisi del cambiamento avvenuto in questi decenni, con luci ed ombre, ma soprattutto con una consapevolezza nuova e sempre più presente nei giovani di cosa rappresentano le opportunità, gli obiettivi e le alternative che il contesto economico complesso in cui siamo inseriti offre. Sarà con noi Stefano Davanzo insieme alla testimonianza del progetto CambiaMente.

Gli eventi sono aperti a tutti e le informazioni sulla Scuola di Politica e sui suoi appuntamenti, nonché le registrazioni di quelli passati, si possono trovare sul sito www.benecomune.info.