Tra Alba e Bossolasco il Progetto Seeds: doppio appuntamento finale per “Biodiversità Stellata / Biodiversité Etoilée”

Si avvia alle battute conclusive il progetto “Biodiversità Stellata / Biodiversité Etoilée”, finanziato dal programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020, in cui il Comune di Alba e il GAL Langhe Roero Leader hanno unito competenze e risorse per responsabilizzare chi vive e visita il territorio sul valore della biodiversità, soprattutto agroalimentare.

Al termine di un’accurata fase di indagine, che ha cercato di sondare con un questionario creato ad hoc la reale percezione dei territori italo-francesi sul tema, Comune di Alba e GAL Langhe Roero Leader, in collaborazione con Slow Food Italia, propongono due appuntamenti, con l’obiettivo di aiutare addetti ai lavori e cittadini a comprendere quanto siano strettamente interconnesse la biodiversità agroalimentare e la salute nostra e del Pianeta, e come questo legame possa essere tutelato grazie ai comportamenti di ciascuno di noi nelle scelte alimentari. La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria ai link indicati di seguito (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Il primo appuntamento, rivolto a produttori, cuochi e ristoratori, è per lunedì 6 marzo 2023, in Sala Beppe Fenoglio (Alba, Via V. Emanuele 19), con inizio alle 17.30 e fine alle 20.30. Si tratterà di un world cafè, dal titolo “Seeds: biodiversità dalla terra alla tavola”: un’occasione di “progettazione partecipata” e condivisione di esperienze per generare nuove idee e facilitare relazioni sul nostro territorio tra chi produce biodiversità e chi la porta in tavola.

I nostri ristoranti di qualità sono in effetti luoghi privilegiati per raccontare la biodiversità agroalimentare del territorio, la sua identità gastronomica e culturale. Allo stesso modo, i produttori locali sono chiamati a diventare custodi di biodiversità e fornitori di eccellenze per i cuochi, in uno scambio vicendevolmente arricchente tra domanda ed offerta. Alcuni cuochi che hanno già sperimentato con successo l’alleanza con i produttori del proprio territorio racconteranno la propria esperienza, produttori e ristoratori potranno dialogare in un confronto aperto e un intervallo “gastronomico-didattico” accompagnerà i partecipanti verso la fase conclusiva del pomeriggio.

La manifestazione di interesse a partecipare all’appuntamento del 6 marzo riservato a produttori, cuochi e ristoratori deve essere trasmessa al seguente link https://forms.gle/m23KiFy12gLNv1JE7 entro il 01/03/2023 (i posti sono limitati).

“Seeds: dalla parte della biodiversità”: questo invece il tema dell’incontro pubblico di domenica 12 marzo 2023, sempre in Sala Beppe Fenoglio ad Alba.

A partire dalle 16, una serie di attività esperienziali aiuteranno i partecipanti ad avvicinarsi alla biodiversità attraverso l’utilizzo dei sensi, in un viaggio alla scoperta di nuove sensazioni. Sarà un modo per riflettere sulle scelte alimentari, più o meno consapevoli, che guidano i consumatori, e sulle abitudini che influenzano quotidianamente l’interconnessione tra uomo, ambiente e cibo.

Seguirà alle 17.00 un dialogo tra due esperti di biodiversità (Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia e Francesco Sottile, agronomo docente presso l’Università di Palermo e tecnico della Fondazione Slow Food per la Biodiversità), che racconteranno come la curiosità e l’amore per la diversità - dei paesaggi, delle forme, dei colori, dei profumi, dei sapori e dei saperi - possano aiutare a combattere l’omologazione e ad assicurare il futuro di tutti noi.

Per partecipare all’incontro del 12 marzo, è necessario dare la propria adesione compilando il form al seguente link https://forms.gle/VQezmB4sxuxRVm4o7 entro il 06/03/2023.

“Con queste iniziative il GAL intende portare un concreto contributo culturale alla crescita del nostro territorio, un serio spunto di riflessione per la filiera enogastronomica locale affinché, accanto all’eccellenza per cui è nota, possa sempre più connotarsi per l’attenzione riservata all’agricoltura autoctona, alla biodiversità e alla sostenibilità”, afferma Carlo Rosso, Presidente del GAL Langhe Roero Leader. “Il dialogo tra gli operatori è essenziale per immaginare una politica di sviluppo che incoraggi da un lato i produttori a coltivare e trasformare prodotti storicamente legati al nostro territorio, magari poco noti o difficilmente reperibili, e dall’altro stimoli la creatività della ristorazione locale, che diventi sempre più propensa a privilegiare la provenienza a chilometro zero dei prodotti e le scelte di qualità”.

“Il tema della salvaguardia del pianeta è prioritario nella nostra azione e la tutela della biodiversità agroalimentare ne è un elemento fondamentale”, ribadisce Emanuele Bolla, Assessore al Turismo del Comune di Alba. “In questo senso il progetto ‘Biodiversità Stellata’ è stata una buona occasione per intraprendere un percorso di consapevolezza su come la ‘biodiversità nel piatto’ sia legata alla terra e ai suoi frutti: la tradizione gastronomica può esprimere al meglio tutte le sue potenzialità per uno sviluppo in chiave sostenibile. Il mio sincero ringraziamento va ancora alle tante professionalità che, con un lavoro di squadra esemplare, hanno reso possibile la concretizzazione del progetto e di tutte le iniziative ad esso collegate".

Per informazioni, inviare una mail all’indirizzo comunicazione@langheroeroleader.it o contattare gli uffici del GAL (al numero 0173/793508) o del Comune di Alba (al numero 0173/292253).