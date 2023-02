Bonaccini o Schlein? Anche la Granda al voto per le primarie Pd [FOTO]

E' il giorno della scelta, del voto col quale, dopo quello nei circoli, iscritti e simpatizzanti sono chiamati a scegliere a chi affidare la segreteria del Partito Democratico.



La rosa dei quattro pretendenti di partenza si è come noto ridotta a due soli candidati. Stefano Bonaccini, 53enne governatore dell’Emilia Romagna (dal 2014), ha come noto raccolto il favore dei circoli a livello nazionale, col 52,2% contro il 38,3% della sua competitor Elly Schlein, 37enne deputata dopo essere stata vicepresidente della stessa Regione, staccata di 18 punti.



Valori pressoché inversi in provincia di Cuneo, dove Schlein aveva vinto con un margine di 14 punti ottenendo nei 19 circoli della Granda 312 voti (52,17%) contro i 229 (38,29%) andati a Bonaccini.



Da questa mattina alle 8 sono in corso le operazioni di voto nei 25 seggi della Granda, operazioni che proseguiranno sino a questa sera sino alle 20 in tutti i quindici seggi fissi, con lievi variazioni nella decina di seggi variabili (vedi elenco a fondo articolo).



“Grazie al generoso sforzo di oltre 150 volontari siamo presenti capillarmente in tutta la Granda per dare la possibilità ai nostri elettori di esprimersi sul futuro del Pd e del Paese” dice il segretario provinciale Mauro Calderoni, il quale esprime soddisfazione per "una giornata di partecipazione democratica che arriva a squarciare il grigiore di un panorama politico nel quale astensione e sfiducia crescono a ogni chiamata elettorale. Il meteo sfavorevole non ferma le elettrici e gli elettori del centrosinistra che con un alto afflusso manifestano in modo evidente la voglia di esserci, di dire la propria, di rilanciare la buona politica".