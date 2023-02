Raccolti e donati oltre 3.000 euro a favore delle famiglie ucraine

Si è conclusa la prima edizione del progetto Caro Babbo Natale, per i bambini e le famiglie ucraine fortemente voluto dagli organizzatori Monica Pagella e Paolo Carena.

Helping Child ha voluto aiutare il popolo ucraino e i suoi piccoli bambini indifesi per offrire loro cure e dare una mano affinché possano riuscire a superare questo bruttissimo periodo che da oltre un anno sta facendo troppe vittime. Con il coinvolgimento di molte scuole della provincia di Cuneo e di altre numerose città italiane, i bambini hanno scritto una letterina a Babbo Natale all’insegna della pace e della libertà.

Le tante letterine arrivate sono state stampate su uno striscione lungo ben 3.841metri che è stato srotolato domenica 4 dicembre 2022 per le vie di Marene (CN). Una bella giornata dove il sindaco di Marene, Roberta Barbero, gli organizzatori Monica Pagella e Paolo Carena, e molti altri esponenti della politica locale hanno presentato il progetto e dato il via alla giornata di festa e solidarietà che ha toccato il cuore di tutti i partecipanti.

Il lavoro ha permesso di donare al SERMIG di Torino un assegno da euro 3.148,50 euro che verrà utilizzato per acquistare beni di prima necessità per bambini e famiglie Ucraine.

Un saluto e un ringraziamento da parte di Monica Pagella e Paolo Carena “… siamo soddisfatti del risultato ottenuto per questa prima edizione del progetto Caro Babbo Natale. Non è stato semplice, in cuor nostro avremmo voluto raccogliere e devolvere una cifra superiore ma le spese che abbiamo sostenuto sono state molte. A breve inizieremo a lavorare per organizzare la seconda edizione. E’ già iniziata la procedura per la registrazione del brevetto dell’evento. Vogliamo ringraziare la sindaca di Marene Roberta Barbero, il vicesindaco Marco Racca, tutta l’amministrazione e la proloco di Marene, Sonia De Castelli, Marco Maccarelli del SERMIG di Torino, tutte le persone e gli sponsor che con generosità e impegno hanno dato il proprio contributo”.

Insieme possiamo fare la differenza! Uniamo le nostre forze nel nome della solidarietà!

Sito internet https://helpingchild.it/