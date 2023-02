Calcio Serie D: Marchisone lancia il Bra, i giallorossi superano 1-0 la Castellanzese

Il Bra fa sua la 29^ di campionato, superando di misura la Castellanzese. I giallorossi si impongono con il risultato di 1-0 in virtù del gol segnato poco dopo la mezz'ora da Marchisone, perfettamente servito da Derrick, migliore in campo.

LA CRONACA

Doppio pericolo in avvio per la porta braidese. Ibe in mischia va al tiro, decisiva la deviazione in corner di Quitadamo. Sul conseguente calcio d'angolo Bagatini incorna in area, Ujkaj alza sopra la traversa con un buon intervento. Squillio Bra poco dopo il quarto d'ora. Pregevole spunto di Derrick sulla sinistra e palla per Marchisone che calcia alto. Cresce il Bra. Al 21' Marchisone sporca un rinvio di Ciancio, si inserisce Derrick che controlla, va al tiro ma non inquadra la porta. La Castellanzese, però, è sempre in agguato. Minuto 28: traversone di Derosa per Esposito, la cui conclusione di prima intenzione viene respinta, non senza difficoltà, da Ujkaj. Partita vivace. Bongiovanni conclude un'azione convulsa con un tiro a colpo sicuro, la difesa ospite respinge a pochi metri dalla linea di porta. Giallorossi in vantaggio al 34'. Superba giocata di Derrick che evita un difensore e pesca Marchisone in posizione centrale. Controllo efficace e tiro imparabile, 1-0. Squadre a riposo con la formazione di Floris in vantaggio.

Il Bra riparte con il piede giusto ed al 53' va vicino al raddoppio. Pavesi imbecca Derrick, impreciso nella battuta a rete. Primo cambio per Floris: Menabò rileva Pavesi. Al 71' tocca a Tos, in campo dopo 70 giorni. Gli fa posto Marchisone. Mazzoleni risponde con Bolis e Cocuzza per Bagatini e Ababio. Partita aperta fino al termine con la Castellanzese all'arma bianca. Il risultato, però, non cambia più e nel finale Bongiovanni manca una grande occasione per raddoppiare. Fa festa il Bra, alla quarta vittoria consecutiva.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Bongiovanni, Quitadamo, Marchetti, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Gerbino; Derrick, Pavesi (58' Menabò), Marchisone (71' Tos). A disp: Steve, Favaro, Tos, Dall'Olio, Menabò, Job, Bianchi, Mawete. All Floris

Castellanzese (4-4-2): Ciancio, Compagnoni, Bagatini (71' Bolis), Derosa, Ramires (88' Folla); Mandelli, Esposito, Raso (88' Poretti), Ababio (71' Cocuzza); Ibe, Bigotto. A disp: Pilotti, Folla, Bolis, Poretti, Mazzola, Todaj, Bressan, Arcangeloni, Cocuzza. All Mazzoleni

Gol: 34' Marchisone

Ammoniti: Pautassi, Bigotto, Bagatini

Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano, assistenti Stefano Carchesio di Lanziano e Fabio D'Ettorre di Lanciano