TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI/Piccione

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.

L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.***

La mattina era iniziata più gelida del solito. Anche il vecchio autobus che portava gli studenti a scuola, lungo la solita tratta tra le colline e la periferia della città, non assicurava una temperatura sufficientemente mite da coccolare gli studenti durante l’attesa di una nuova intensa mattinata.

Le piante del viale, avvolte da uno strato di brina fitta, candida, quasi catarifrangente alle luci dei fari degli autoveicoli, parevano gridare di freddo.

Alla discesa degli autobus, proprio al lato est del cancello dell’edificio scolastico, un capannello di studenti ed alcuni insegnanti accoglieva insolitamente l’arrivo del bus di linea. Un borbottio preoccupato e un continuo vociare destavano l’attenzione degli studenti che, con un piglio decisamente meno svogliato rispetto alla norma, scendevano veloci salutando amichevolmente l’autista: “Ciao Tony, a dopo! Arriva puntuale, abbiamo fretta di tornare a casa!”, esclamavano i ragazzi più spigliati.

La combriccola, accerchiata a fianco del grande cancello arrugginito, si faceva minuto dopo minuto sempre più folta e, nonostante le basse temperature, in poche persone rimanevano impassibili a ciò che attirava così tanta attenzione: sulla grata carraia che delimitava il locale tecnico, un piccione rimaneva appollaiato immobile ad osservare tutta quella gente.

“E’ malato, starà morendo, forse di freddo, poverino”, esclamava una ragazzina avvolta nel suo folto cappottino.

“Forse è ancora piccolo e non ha ancora imparato a volare, la mamma l’avrà perso e, siccome non fa nessun verso, non riuscirà a trovarlo”, faceva eco un altro ragazzotto dai capelli rossi, con un tono vocale decisamente preoccupato.

“Ma dove sta guardando?”, disse una studentessa rivolgendosi in modo interrogativo al professore dalla pronta e rassicurante risposta: “I volatili hanno gli occhi ai lati del capo, in modo da poter volare con maggiore agilità. Hanno un campo visivo completamente differente dal nostro, quindi, nella realtà non guardano mai dove rivolgono il volto. Insomma, se il piccione ti sta guardando in faccia, in realtà sta osservando qualcun altro, o comunque da un’altra parte”.

Una studentessa apriva amorevolmente il pacchetto di cracker della merenda per condividerne qualche briciola con il piccione, ma tutti le consigliavano di non farlo, perché un alimento salato e così duro non poteva che peggiorare la situazione.

“Sta morendo, prendiamo una scatola e mettiamolo al caldo!”, giungeva la proposta di un altro alunno.

“No, non bisogna toccare i piccioni selvatici, sono potenzialmente pieni di parassiti e c’è il rischio di prendere qualche malattia, a scuola proprio non si può portare”, esclamava la vicepreside, con una fermezza quasi disumana.

La campanella di inizio delle lezioni risuonava forte, tanto da tagliare l’aria gelida oltre la recinzione della scuola. Ma quel suono stridulo non era sufficiente a convincere le persone preoccupate ad entrare in classe. Si stava consumando un dramma, una vicenda troppo triste.

“Dai ragazzi, andiamo, è suonata la campanella”, riprendeva la donna.

Ma a farle stizzita controbattuta la giovane rappresentate di classe: “No prof, assolutamente no! Nessuno deve morire da solo, rimaniamo qui a tenere compagnia al piccione”.

L’animale continuava a rimanere immobile, quasi rannicchiato. Solo ogni qualche secondo muoveva il muso, quasi ad interrogare i presenti sul motivo di quello strano raduno attorno a sé, a chiedere ragione, suo malgrado, di così tanta preoccupazione, notorietà e solidarietà umana, non desiderate e non volute.

“Sì, sta morendo, ormai è spacciato. È solo uno stupido piccione, deve morire, anzi a me stanno pure antipatici. Sono brutti, sporchi e imbrattano auto e balconi. Ogni tanto mia mamma mi obbliga a pulire! Sono degli uccelli schifosi!”, esclamava il classico bulletto e, con uno scatto di impeto quasi felino, si scagliava con la gamba tesa nell’atto di colpire con la suola dell’anfibio destro il piccolo animale.

Un coro di voci, giovani e adulte, piene di rabbia e tristezza si alzava a difendere il piccione.

Nella mente di ogni persona raccolta in quel campanello si consumava l’immagine di un epilogo ormai già segnato dal destino. La fantasia descriveva piume staccate che si librano nell’aria per un’ultima volta, gli occhi, che prima di chiudersi definitivamente, gettano ancora uno sguardo all’orizzonte, le zampe che cedono e racchiudono le unghie quasi a voler trattenere quell’ultima esalazione di vita. E invece, con un moto fulmineo quanto inaspettato, il piccione spiccava il volo, con un’agilità quasi inspiegabile, destreggiandosi con furbizia rispetto al calcio sferrato dal ragazzo. Con due virate e qualche battito d’ali, l’animale giungeva sul davanzale più alto, in corrispondenza di una finestra socchiusa.

Nello stupore generale, il bullo si trovava al centro della scena, sopra alla grata che prima era occupata dall’animale. Prima ancora che qualcuno dei presenti potesse esprimere stizza e rabbia verso quel gesto cattivo e crudele, il ragazzo esclamava: “Qui fa un caldo pazzesco! Esce aria calda da sotto, dal locale della caldaia! Il piccione era qui per scaldarsi e voi, come dei babbei, ci siete cascati! Che stupidi, ho fatto bene a cacciarlo con un calcio!”.

Un coro festoso si rallegrava di conseguenza, alcuni ora notavano l’astuzia di quel piccolo animale che, per ripararsi dal freddo, si era trasferito in una posizione sorprendentemente strategica, proprio in corrispondenza di quello spiffero da cui arrivava l’aria calda dell’ufficio della segreteria scolastica.

“E ora fa la cacca sulla finestra della preside! E magari anche su di voi mentre entrate in classe!”, sogghignava il ragazzo dall’animo “crudele”, rimasto ovviamente arretrato rispetto a quella massa di individui zelanti nel cuore, che risalivano la scalinata verso le aule.

“Non sempre tutto è bello o brutto come appare! Per ogni storia, in ogni caso, c’è un lieto fine, anche se molto spesso sfugge agli indaffarati e superficiali animi umani”, meditava, infine, il piccione, lasciando uno spiacevole, maleodorante, quanto caratteristico ricordino di sé, sul davanzale.