Roreto di Cherasco, una bella festa di Carnevale al centro di incontro comunale

Quella che doveva essere una piccola festicciola per bambini, si è rivelato un grande evento per la frazione cheraschese.



Si è contata la partecipazione di un centinaio di bambini accompagnati da genitori, nonni e zii. La giornata in allegria è stata allietata e intrattenuta da un grande artista quale è Mago Squilibrio del gruppo Fem Spettacoli, che si è esibito in spettacoli di magia, giocoleria e sculture di palloncini. Nelle oltre tre ore di intrattenimento mago Squilibrio ha saputo incantare grandi e piccini con spettacoli luminosi e addirittura spettacoli mangiafuoco.



La giornata organizzata dalle Sorelle Negro ha avuto un grande successo, addirittura più dell'ultima festa di carnevale avvenuta nel 2019, prima delle problematiche dovute al Covid.



Oltre a ringraziare tutte le famiglie che sono venute alla nostra festa carnevalesca, vorremmo rivolgere un ringraziamento all'intera comunità roretese, delle vicine frazioni, nonché alla vicina Bra, nostra città di nascita, per averci sostenuto in tutti questi anni di attività.



Purtroppo durante l'estate dovremo cessare la nostra attività a Roreto. Con l'occasione teniamo a ringraziare tutte le persone che ci sono state accanto in tutti sei anni di vita da bar!



Isabella e Denise, le sorelle Negro