Lavori tra Fossano e Levaldigi: da domani chiuderà la SP 184 per circa venti giorni

Partiranno domani, lunedì 27 febbraio, le chiusure per tutti i veicoli sulla strada provinciale 184 nel tratto compreso tra l’incrocio con la strada comunale di Maddalene e l’incrocio con la strada comunale di San Vittore, la rotatoria che porta all'aeroporto di Levaldigi.

Le operazioni dovrebbero cominciare, salvo maltempo, alle ore 7 e concludersi alle ore 19 di giovedì 16 marzo.

Come comunicato dal sito della Provincia, soltanto i residenti potranno accedere al tratto stradale compatibilmente con il cantiere in corso.



I lavori riguardano la sistemazione e l'allargamento della sezione stradale per realizzare alcuni attraversamenti irrigui e sotto servizi.



Verranno posati elementi prefabbricati necessari all’adeguamento della sezione viabile, precisamente tra il km 6,515 e il km 9,300 del tratto Fossano-Mellea.



La chiusura è totale e riguarda tutte le categorie di veicoli.



L’impresa appaltatrice che si occuperà dell'opera è la Sam Costruzioni di Cherasco la quale, come riporta la Provincia, "provvederà a fornire anche le indicazioni sul posto per la gestione del traffico.".