Cuneo torna alla vittoria e può guardare ora con maggior fiducia e serenità all'ultima parte di stagione.

Il netto successo su Macerata per 3-0 (21-25/17-25/20-25) permette alla formazione di Massimo Bellano di chiudere quasi matematicamente il discorso salvezza per concentrarsi sull'assalto alla zona playoff con un occhio privilegiato ai preliminari di Cev Cup per la prossima stagione.

Al Fontescodella Signorile e compagne hanno in pratica sempre condotto le danze.