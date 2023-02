Volley A2/F: Il Puma aspetta “E…speria”! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio (ore 17) ospita Cremona

Ultima gara casalinga della Regular Season per la Lpm Bam Mondovì, che alle 17 di oggi ospiterà la D&a Esperia Cremona della coach Valeria Magri. Dopo la sconfitta subita mercoledì ad opera dell’Itas Trentino, le Pumine di Solforati sono chiamate al pronto riscatto contro un avversario alla portata, ma che promette di vendere cara la pelle.

Le Tigri di Cremona al PalaManera si giocheranno le ultime chances per agganciare la Pool Promozione e per questo giocheranno con il coltello tra i denti. L’Esperia attualmente occupa la settima posizione in classifica con 24 punti, tre in meno dell’Albese Como. Ecco perché le Tigri di Valeria Magri avranno gli occhi puntati alle Pumine, ma un orecchio rivolto anche all’interessante gara in programma al PalaBorsani di Castellanza tra la Futura Busto Arsizio e la Tecnoteam Albese Como.

Tra i punti di forza dell’Esperia si segnalano le sorelle estoni Kadi e Liis Kullerkann, rispettivamente opposto e centrale. Tante insidie anche in banda, dove agirà Jasmine Rossini. E poi c’è lei, la centrale, nonchè ex pumina Sofia Ferrarini, che in terra cremasca si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Insomma, una partita da non sottovalutare e che nasconde numerose insidie. L’Esperia, inoltre, scenderà in campo con maggiore freschezza atletica, visto che, a differenza della Lpm, mercoledì non è stata impegnata in un match di recupero.

In casa Puma non c’è tempo per rilassarsi e fare calcoli. Le Pumine dovranno ritrovare rapidamente smalto ed energia, puntando dritto a incrementare la propria classifica. Un dubbio di formazione riguarda il reparto delle centrali, visto che Valeria Pizzolato mercoledì è uscita dal campo dolorante per un problema muscolare. L’esperta giocatrice friulana è data in ripresa, ma coach Solforati potrebbe comunque farla riposare e scegliere di schierare dal primo minuto Alessandra Colzi accanto a Chiara Ripalbelli.

La gara sarà arbitrata da Antonio Giovanni Marigliano e da David Kronaj. Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.