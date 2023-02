Volley A2/F: il Puma torna a correre! La Lpm Bam Mondovì supera l'Esperia Cremona per 3-1

Il Puma si rialza! La Lpm Bam Mondovì dimentica in fretta la sconfitta subita mercoledì contro la Itas Trentino e al PalaManera regola la pratica D&a Esperia Cremona per 3-1. Pumine attente e determinate soprattutto nei primi due set e nel quarto, praticamente dominati. Le ragazze di Solforati hanno accusato un calo solo nel terzo set, anche se Bisconti e compagne sono state brave a rimontare una partenza ad handicap, caratterizzata da un distacco di 7 punti.

Sfumato un match-point, però, le Pumine non hanno avuto la freddezza per chiudere subito set e match, rimandando l'appuntamento al quarto set. Simona Buffo e Liis Kullerkann hanno provato a tenere a galla Cremona, che di certo non è mancata dal punto di vista dell'impegno, ma la differenza tecnica in campo tra le due formazioni si è fatta sentire. Nelle padrone di casa da segnalare le ottime prove di Clara Decortes (20) e di Alessia Populini (17).

Complimenti meritati anche per le altre Pumine, in particolare per capitan Veronica Bisconti, che grazie a una grande prova difensiva si è conquistata il titolo di MVP. Da ricordare che la Lpm domenica chiuderà la Regular Season con la trasferta in casa dell'Offanengo. L'Esperia, invece, chiuderà in casa contro l'Itas Trentino.

PRIMO SET: ace di Mennecozzi e ospiti sull'1-2. Pronta risposta delle Pumine, che dopo l'ace di Populini si portano 5-3. Le padrone di casa aumentano il vantaggio a +4. Break per le tigri cremasche e punteggio di 10-8. Accenno di fuga per le Pumine, avanti 16-12. Time out chiamato da Valeria Magri sul 18-13. Al rientro in campo arrivano altri due punti per le padrone di casa. I pallonetti felpati delle Pumine continuano a trovare impreparate le tigri dell'Esperia. Sul 22-13 ancora una richiesta di time-out da parte della panchina cremasca. Ace di Colzi e sul 24-14 sono dieci i set-point a disposizione della Lpm. Alessia Populini trova il pertugio giusto e mette a segno il punto del 25-14.

SECONDO SET: equilibrio in avvio e punteggio di 2-2. Si continua a lottare punto a punto, 7-7. Break per le pumine, che sfruttano il muro e vanno a condurre 10-7. Ace di Simona Buffo e l'Esperia si avvicina al Puma. Le padrone di casa tornano a spingere e sul 14-11 Valeria Magri ferma il gioco e chiama il time-out. Il vantaggio della Lpm sale a +5 sul 18-13. Cremona piuttosto fallosa al servizio, con il Puma che vola sul 22-16. Ace per Alessandra Colzi. Poco dopo arriva il muro di Valeria Pizzolato, che chiude il secondo set sul 25-17.

TERZO SET: ripartenza da dimenticare per le Pumine, che commettono diversi errori e permettono alle avversarie di portarsi sull'1-6. Time-out chiesto da coach Solforati. Il black-out monregalese continua e l'Esperia vola sull'1-8. Clara Decortes accorcia le distanze. Si arriva sul 10-15. Muro di Valeria Pizzolato e Pumine a tre punti dalle avversarie. La Lpm fa sentire il fiato sul collo delle tigri cremasche e sul 15-17 coach Valeria Magri preferisce chiamare il time-out. Entra in campo Ana Tiemi Takagui, che alza il muro e porta a casa un altro punto. Dopo una lunga rincorsa la Lpm ritrova la parità sul 18-18. Break per le Pumine, ma pronta reazione della formazione ospite, che piazza un contro-break. Sul 22-23 arriva il time-out di Solforati. Le padrone di casa sprecano un match-point sul 24-23. L'Esperia reagisce e con freddezza conquista il set sul 24-26.

QUARTO SET: ottimo avvio delle Pumine, avanti 4-0. Ace di Laura Grigolo e punteggio di 7-1. Grande recupero delle padrone di casa e vantaggio che aumenta sul 13-6. Time-out chiesto da coach Magri. Il trend non cambia e la Lpm vola sul 17-10. Ace per Ana Tiemi Takagui e risultato di 21-13. Nuovo time-out chiesto dalla panchina lombarda. Sul 24-14 sono dieci i match-point per le padrone di casa. Al secondo tentativo arriva l'attacco vincente di un'ottima Alessandra Colzi per il definitivo 25-15.