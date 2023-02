Volley maschile A3: Savigliano lotta ma cede in tre set contro Pineto

Quarta sconfitta consecutiva per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che non riesce nell’impresa di strappare punti al PalaSanGiorgio contro la corazzata Abba Pineto, nella nona giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. Sul campo amico, i saviglianesi partono bene, lottando a lungo nel primo set e avendo anche la palla per chiuderlo a proprio favore, ma cedono ai vantaggi, pagando anche i tanti errori al servizio (7). È la sliding door dell’incontro, perché nei due parziali successivi l’Abba mette in campo tutta la propria qualità e, trascinato dall’attenta regia di Paris, migliore in campo, chiude i conti. Netto, soprattutto, il divario nel terzo, con Tomasello che fa anche turnover, spuntandola 15-25. Il mese di febbraio si chiude così per il Monge-Gerbaudo, che ora guarda già a quello di marzo, da inaugurare al meglio sul campo di San Giustino.

I sestetti iniziali C’è una novità nel sestetto iniziale di Savigliano, che ripropone al centro Mellano in tandem con capitan Dutto. Confermati tutti gli altri: diagonale Filippi-Spagnol, Nasari e Galaverna a presidiare posto 4, Gallo e Rabbia liberi alternati. Tomasello schiera Paris in regia, il mancino di Link come opposto, Baldari e Milan schiacciatori, Basso e Bragatto centrali. Libero Giuliani.

Primo set L’inizio è in equilibrio, con Pineto che inanella i primi quattro punti grazie a quattro errori consecutivi al servizio del Monge-Gerbaudo. Il primo strappo, però, arriva proprio in battuta, con Spagnol che trova due ace consecutivi, il secondo aiutato dal nastro, e porta i suoi sul 10-6. Time-out teramano. Un altro servizio vincente di Dutto e un monster-block di Mellano portano i padroni di casa sul 14-8, con Tomasello che cambia in banda, inserendo Merlo per Baldari. L’Abba rientra e con un muro di Milan su Spagnol, al culmine di alcune buone giocate, trova il punto del 17-15. Time-out Savigliano. Al rientro in campo, Milan mura ancora, questa volta Nasari, e Mellano mette out il primo tempo per il 17-17. Lo stesso centrale rompe il ritmo ospite trovando il 18-17, con successivi ingressi di Trinchero e Rainero per Mellano e Nasari al turno di battuta. Pineto mette per la prima volta il muso davanti sul 18-19. Sul 19-20 dentro Bongiorno per Bragatto tra gli ospiti, ma il neoentrato sbaglia subito il servizio. Dutto sbaglia la battuta per il 21-22 Pineto e Simeon ferma il gioco. Al rientro Basso mura Spagnol consentendo ai suoi di allungare, ma Savigliano rientra con un grande lungolinea di Galaverna. Time-out abruzzese. Al rientro Spagnol non riesce a forzare l’attacco ed è Milan a mettere a terra il 23-24 per gli ospiti. Lo stesso opposto di casa porta le squadre ai vantaggi. Savigliano ha due set-point ma sbaglia, Pineto regge e con un ace di Milan strappa il parziale 26-28. Il Monge-Gerbaudo paga i sette errori al servizio.

Secondo set Si riparte in grande equilibrio, con Pineto che trova il primo allungo con l’ace di Paris, bravo a mettere la palla nella zona di conflitto tra Gallo e Galaverna: 9-12. Ci pensa capitan Dutto con un ace a riportare subito i suoi sul -1: 11-12. Il servizio di Galaverna torna a colpire, mettendo in difficoltà la ricezione ospite: ne approfitta prima Nasari per il 14-14 e Spagnol troverebbe anche il sorpasso, ma è il video-check a segnalare invasione, 14-15. Proprio a quel punto va in battuta Link, che trova un ace e poi favorisce il punto di Basso: 14-17 e time-out saviglianese. Due muri consecutivi di Paris su Nasari e un attacco vincente di Link producono il massimo vantaggio Pineto: 15-21 e Simeon ferma ancora il gioco. Un ace di Paris, ancora con un salto float, regala sette palle-set agli ospiti. Ne basta una, perché Bragatto mura subito Galaverna: 17-25.

Terzo set Il parziale si apre con due ace e un errore di Milan (1-2). Il set sembra essere da subito indirizzato verso l’Abruzzo: un attacco a rete di Spagnol porta gli ospiti sul 4-8. Time-out Simeon. Sul 6-11, fuori Dutto, dentro Rainero. Basso mura il primo tempo di Rainero e regala il 7-14 a Pineto. Simeon ferma ancora il gioco. Con Pineto ormai in fuga, un gran lungolinea di Link produce l’8-17, massimo vantaggio, subito aggiornato dal muro di Paris su Spagnol e dall’ace di Link che portano il divario in doppia cifra (8-19). Sul 12-20, dentro Trinchero per Filippi tra i padroni di casa e Fioretti per Merlo tra gli ospiti. Tomasello inserisce anche Mignano per Paris in regia, a conti ormai chiusi. Un ace di Galaverna spinge il tecnico ospite a giocarsi il time-out sul 14-23. Al rientro Bragatto mette a terra il primo tempo del 14-24. Pineto sbaglia il primo, quindi Mellano mette out il servizio: 15-25 e tre punti per l’Abba.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Matteo Paris, attento in regia e decisivo anche con alcuni ace nel secondo set. Nel post-gara, il regista di casa Luca Filippi commenta così: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma c’è indubbiamente rammarico, perché abbiamo sciupato un vantaggio di sei punti nel primo set, che, se vinto, avrebbe forse cambiato il resto dell’incontro. Ora dobbiamo resettare per arrivare al meglio alla sfida con San Giustino”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Abba Pineto 0-3

Parziali: 26-28, 17-25, 15-25

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi, Spagnol 15, Galaverna 10, Nasari 7, Dutto 5, Mellano 6, Gallo (L), Rabbia (L2); Rainero 1, Trinchero; N. E. Bergesio, Calcagno, Marolo. All. Simeon.

Abba Pineto: Paris 7, Link 17, Milan 9, Baldari 1, Basso 9, Bragatto 6, Giuliani (L); Merlo 6, Calonico, Bongiorno, Fioretti; N.E. Mignano, Pesare, Omaggi. All. Tomasello.

Durata set: 32’, 24’, 22’