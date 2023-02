A Mondovì arriva lo SPID Day promosso dal Comune

Agevolare la comunicazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione rendendo l’accesso ai servizi più rapido, sicuro e intuitivo. Questo, in sintesi, è l’obiettivo più ambizioso della cosiddetta transizione digitale degli Enti pubblici che negli ultimi anni ha portato allo sviluppo e all’applicazione nel quotidiano di diversi strumenti operativi come lo SPID. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, in effetti, è ormai divenuto imprescindibile per entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione e per compiere diverse azioni comuni come l’iscrizione dei figli agli istituti scolastici o la partecipazione a bandi e selezioni per il pubblico impiego. Un utilizzo facile che però presuppone conoscenze informatiche di base non scontate per tutta la fascia di popolazione.

Alla luce della riorganizzazione digitale che sta conoscendo l’intero Ente e in ottemperanza con la visione sociale e comunitaria che contraddistingue il presente mandato amministrativo, il Comune di Mondovì ha quindi avviato diverse collaborazioni con enti del terzo settore e operatori economici, volte a supportare l’intera cittadinanza con particolare riguardo agli over 65 e alle categorie fragili. Proprio in quest’ottica si inserisce lo SPID Day promosso per il prossimo 4 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nella sala comunale delle conferenze “Luigi Scimè” in collaborazione con l’Associazione Migliorattivamente, Uscire Insieme Age Italia, Fap Acli, Avoca Acli e Acli di Cuneo.

Un momento pensato per agevolare il rilascio dello SPID e, in generale, per ottenere maggiori delucidazioni sulle novità informatiche grazie al supporto di facilitatori digitali appositamente formati. L’ingresso è libero. Per ottenere il rilascio dello SPID, ai singoli partecipanti sarà richiesta la carta d'identità, il codice fiscale e uno smartphone con utenza ad essi intestato.