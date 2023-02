A Torre Mondovì Teatro Selvatico apre le sue porte con il laboratorio "Pomona"

Dal 24 al 26 marzo 2023, Teatro Selvatico apre la sua sede a Torre Mondovì per il laboratorio intensivo Pomona, un ritiro di condivisione e scambio. Trentacinque ragazzi potranno provare per tre giorni l’esperienza di vivere nella comunità selvatica. Riscopriranno la loro manualità e coraggio mediante un’esperienza profonda di lavoro sul corpo e sulla mente, attraverso esercizi fisici, musicali e pratiche di ascolto immersi nella concretezza della natura. Un momento partecipativo aperto a chiunque senta l’esigenza di ricerca e di riscoperta. Per il secondo anno consecutivo, Teatro Selvatico collaborerà con l’Associazione Anemone Teatro che co-condurrà il laboratorio insieme al team selvatico. “Le prime edizioni di Pomona sono state momenti di magia, dove qualcosa è germogliato dentro ognuno di noi da un seme che già era nei nostri cuori. Pomona è un viaggio in cui è chiara la destinazione mentre la strada è costruita dal lavoro costante delle due realtà che propongono i loro strumenti e pratiche teatrali e dal coraggio dei partecipanti che sono pronti a navigare insieme verso l'ignoto” descrive in questo modo l’evento Isacco Caraccio Aghilante, Presidente di Teatro Selvatico.

Pomona è un intenso incontro tra teatro e natura, è un’opportunità di apertura del proprio sguardo sul mondo, un tempo dedicato all'incontro di tutto ciò che vive fuori e dentro di noi.

Per informazioni e iscrizioni https://www.teatroselvatico.eu/