Alba inaugura i rinnovati giardini Maestri del Lavoro di corso Piave

Il giardino Maestri del Lavoro in corso Piave riaprirà alla cittadinanza completamente rinnovato in occasione dell’inaugurazione in programma sabato 25 marzo alle ore 15. Il pomeriggio di festa è organizzato dal Comune di Alba in collaborazione col Comitato di quartiere Piave, l’associazione dei commercianti della zona Alba Uno e il Borgo del Fumo.

Il giardino realizzato nel 1972 ha una superficie di circa 3.000 metri quadri. Attraverso l’investimento di circa 150 mila euro è stata costruita una nuova area per bambini piccoli nell’anfiteatro, ampliato l’ingresso spostando la casetta dell’acqua, così come la piazzetta verso corso Piave. Sono state rifatte completamente le pavimentazioni e i percorsi per un accesso più agevole al giardino, con un nuovo ingresso anche da via Massimo d’Azeglio.

La piazzetta circolare esistente è stata destinata a nuova area gioco bimbi piccoli, attraverso la sistemazione della pavimentazione dell’ex pista di pattinaggio, con una collinetta anti trauma completa di luci e arredi. La casetta dell’acqua è stata spostata accanto alla sede del vigile di quartiere, mentre la collinetta sul retro è stata abbassata per eliminare rischi di caduta verso la piazzetta circolare. Oltre a ciò, sono stati sistemati i vialetti, asfaltato il marciapiede sul lato corso Piave, realizzato un sistema per incanalare le acque piovane, un nuovo impianto di irrigazione e aggiunte alcune piante.

L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: “Abbiamo cercato di chiudere meno possibile il parco durante la bella stagione, nonostante la presenza del cantiere, e solo dall’autunno è stato chiuso per il completamento dei lavori. Abbiamo poi deciso, benché i lavori fossero terminati, di non aprire il parco nella stagione invernale perché sarebbe stato utilizzato ben poco, ma ciò avrebbe potuto deteriorare le aree verdi appena eseguite e non ancora assestate. E’ invece stata riaperta a ottobre la piazzetta verso corso Piave, che è un punto di aggregazione. La parte più complessa e lunga è stata il cambio di sede della casetta dell’acqua, con lo spostamento di tutti gli allacci, ma ne è valsa la pena per un più agevole ingresso al giardino. Verrà organizzato un pomeriggio di festa con cui il parco sarà ufficialmente riaperto alla cittadinanza. Ringraziamo l’associazione dei commercianti Alba Uno, il Comitato di quartiere Piave e il Borgo del Fumo per la collaborazione nell’evento. Siamo certi, che in questa nuova veste, il parco diventerà ancora di più il punto di incontro e aggregazione per il quartiere”.