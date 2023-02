Alba piange Enzo Demaria: per due volte sindaco, da primo cittadino gli toccò la tragedia dell’alluvione 1994

"Una figura carismatica, un grande sindaco e per noi un grande presidente, una persona di rara intelligenza dotata di una grande statura morale".

Con queste prime spontanee parole gli amici della sezione Alba Bra Langhe e Roero dell’Anpi ricordano Enzo Demaria, per due volte sindaco di Alba e presidente del sodalizio partigiano sin dalla scomparsa di Paolo Farinetti, nel 2009.



Nato 6 marzo 1937, avrebbe compiuto 86 anni. Si è spento questa mattina all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Nel capoluogo era stato trasferito dopo un primo ricovero a Verduno, in seguito a un malore e a una conseguente caduta accusata nella serata di sabato.



Di professione ingegnere, esponente di una famiglia molto nota e attiva in città (il padre Giovanni era un impresario edile, mentre il fratello Valerio, mancato nel febbraio 2016 un affermato architetto, un altro fratello e una sorella sono anche loro mancati), Enzo Demaria affiancò all’attività professionale quella politica nelle fila della Democrazia Cristiana.



Entrato in Consiglio comunale nel 1970, fu assessore dal 1972. Venne eletto sindaco una prima volta il 13 luglio 1990, trovandosi a dover affrontare la tragedia dell’alluvione 1994. Il 23 aprile 1995 la conferma per un secondo mandato questa volta sotto le nuove insegne del Partito Popolare Italiano, coalizione di Centro. Fu la prima elezione – come annotò Giulio Parusso sull’almanacco del Centro Studi Fenoglio – che in forza della nuova legge elettorale del 1993 chiamò i cittadini a esprimersi direttamente per il sindaco. Al primo turno ottenne il 51,14% dei voti. Rimase in carica sino al giugno 1999.



Lascia due figli, Cristina e Claudio. Da fissare i funerali.