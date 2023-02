Allerta gialla anche domani nella vallate del Cuneese e in valle Tanaro. Forte il rischio valanghe

Continua a nevicare su tutta la Granda. Nel primo pomeriggio le precipitazioni saranno deboli e limitate alla parte sudovest del Piemonte; si estenderanno alle zone alpine verso sera, proseguendo fino al primo mattino. Domani ancora fenomeni deboli ma limitati alle zone sudoccidentali.

Permane l'allerta gialla in alcune aree della provincia anche per la giornata di domani, in particolare per il rischio di valanghe e slavine che potrebbero interessare la viabilità. Nello specifico, le aree coinvolte sono le valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro.

Il pericolo valanghe è tra il grado 3 Marcato e il grado 4 Forte.

Con neve fresca e vento, sono possibili numerose valanghe asciutte, che a livello isolato possono raggiungere dimensioni molto grandi. La neve fresca e la neve ventata possono in molti punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere grandi dimensioni. Le escursioni richiedono molta esperienza e prudenza. I punti pericolosi sono frequenti e difficili da individuare. Le valanghe asciutte possono in parte coinvolgere gli strati più profondi. Con neve fresca e vento, durante la mattinata il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno. Alle quote medie e alte, durante la mattinata verrà raggiunto il grado di pericolo 4 "forte".