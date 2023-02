Auser Mondovì: un 2023 ricco di iniziative gratuite per i Cuneesi

Si è riunito venerdì 24 febbraio presso sala Comunale delle Conferenze Luigi Scimè a Mondovì, il Direttivo di Auser Mondovì e Monregalese alle ore 14,15 e successivamente alle ore 15 era stata convocata l'assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio consuntivo 2022 e per ricevere le informazioni sulle attività già pianificate e su quelle in fase di programmazione per l'anno 2023. Dopo l'approvazione all'unanimità del bilancio il presidente Michele Ghirardi ha provveduto a comunicare le principali iniziative. Sono state fissate uscite sul territorio Cuneese volte alla conoscenza del territorio ed anche per proseguire l'attività di incontro intergenerazionale con gli studenti delle scuole superiori del Cuneese. Il giorno 15 aprile visita a Savigliano con accompagnamento guide FAI e studenti dell'Istituto Cravetta si visiterà il centro storico, il museo ferroviario e l'Accademia delle essenze Mùses; si proseguirà il giorno 4 maggio Mondovì con accompagnamento guide ITUR e studenti dell'Istituto Giolitti-Bellisario indirizzo accoglienza turistica si visiterà il rione Breo, si salirà sulla funicolare per raggiungere il rione Piazza dove si visiterà il museo della ceramica e successivamente accompagnati dalle guide dell'associazione NOAU si visiterà il nuovo museo della Stampa; continuando con le iniziative il giorno 16 maggio visite al Santuario di Vicoforte sia con le guide dell'associazione Natavitas sia, per chi lo desidera, visita alla Cupola Magnificat con le guide dell'associazione Kalatà e si concluderà con la visita alla fabbrica del cioccolato; per finire il giorno 9 giugno ci recheremo a Caraglio dove ci accompagneranno le guide dell'associazione Legambiente e gli studenti di un istituto di Cuneo a visitare il Bioparco Acqua Viva a Bottonasco, proseguire presso la cascina Rosa e terminare alla visita del filatoio di Caraglio.

Tutto quanto descritto sarà completamente gratuito sia trasporto che ingressi ai vari musei. Tutte e quattro le giornate avranno un momento di ulteriore aggregazione durante il pranzo unico momento in cui i partecipanti dovranno contribuire finanziariamente. Altra iniziativa che si intende intraprendere è l'incontro con gli studenti dell'Istituto Cigna di Mondovì e gli anziani Monregalese per migliorare le conoscenze informatiche. Molti hanno in questi anni già partecipato alla conoscenza dell'uso del computer e vorremmo proseguire se necessario ma aggiungere una conoscenza sull'uso del cellulare in particolare dello smarphone.

Ci vuole pazienza con noi nonni e gli studenti del Cigna lo sanno e sicuramente anche questa volta ci aiuteranno nelle mille nuove esigenze: Whatsapp, Instagram, Facebook, email, account, password, backup, spid,... che gran confusione. Per tute queste iniziative gratuite è necessario telefonare subito al 3493055010 per prenotarsi. Per l'autunno abbiamo in programma incontri e se possibile proiezioni di film. Chiunque sia interessato siamo presenti presso gli uffici siti in via Cigna 2 (sopra pasticceria Comino) possibilmente telefonando AL 3493055010 per fissare un appuntamento.