Bra, il popolo della pace in piazza per dire basta alla guerra in Ucraina

Il popolo della pace è sceso in piazza a Bra per dire «Stop alla guerra in Ucraina». A darsi convegno, sabato 25 febbraio, in via Cavour, tanti enti, associazioni e cittadini che hanno aderito all’appello della Scuola di Pace, perché si giunga velocemente ad una risoluzione di questo terribile conflitto che troppa sofferenza, morte e distruzione ha già provocato.