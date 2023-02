Bra, prosegue la programmazione artistica per “Il Teatro del Poi”

Prosegue con successo la programmazione per “Il Teatro del Poi” di Bra (via Vittorio Emanuele II, 29), presso Arte Danza Donatella Poggio ASD. Gli eventi dell’ottava stagione iniziano tutti alle ore 21.30, con ingresso gratuito riservato ai soci (tessera associativa euro 30).

Venerdì 3 marzo: “Freeze” di Tom Corradini e Michele Di Dedda, con Tom Corradini, Michele Di Dedda, Alessia Colanero. 4 mura, 3 destini, 1 reparto. Un uomo dell’Est, una fioraia e un infermiere intrecciano i loro sentieri di vita quotidiana all’interno di un centro di salute mentale. Una bizzarra analisi fisico-comica di tre personaggi all’interno di uno spazio scenico in cui si alternano giochi di comicità visuale all’interno dei quali ogni personaggio narra in forma di gag la propria storia personale, le sue aspirazioni, e il suo percorso emotivo. Una visione alternativa del tema del disagio mentale, per esplorare l’irrazionalità e umanità nascosta in ognuno di noi attraverso il linguaggio del teatro gestuale e dell’espressione corporea.