Continua la riqualificazione del viale degli Angeli: avviata la messa a dimora di 300 alberi

Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori del “lotto 2” di riqualificazione e valorizzazione di Viale degli Angeli, previsti all’interno del Progetto di Strategia Urbana “Cuneo Accessibile”, che prevede la valorizzazione e cura del patrimonio verde.

Nella prima fase si è provveduto alla rimozione delle parti secche delle chiome degli alberi, alle potature di messa in sicurezza e a quelle “curative”, eseguite per correggere e/o rinforzare punti di debolezza nelle chiome. È stata anche eseguita la rimozione degli alberi che presentavano problematiche e che verranno sostituiti da nuovi alberi.

In questo periodo sono stati infatti avviati anche i lavori di messa a dimora di circa 300 nuovi alberi (che andranno a colmare le poste vuote e quelli abbattuti), tra cui prunus, peri da fiore, crataegus, liriodendri, liquidambar (nel primo tratto tra Rondò Garibaldi e corso Dante) per poi proseguire con la messa a dimora di altri alberi tra cui carpini, bagolari, tigli, querce, alcune parrozie, gleditsie, castagni e ontani.

Sia i lavori di potatura che quelli di posa delle piante continueranno anche nelle prossime settimane.

"Si tratta di un intervento importante per la città – dichiara l’assessore al Verde pubblico Gianfranco Demichelis - che va a riqualificare un’area dal grande valore non solo storico e architettonico, ma anche ambientale e paesaggistico. Grazie ad un contributo specifico della Regione Piemonte abbiamo potuto intervenire in maniera puntuale e coordinata, cercando così di limitare al massimo futuri interventi spot o legati a situazioni emergenziali. Questo è solo uno dei tanti interventi del genere che stiamo portando avanti o che abbiamo in programma sia sulla città che sulle frazioni: non ci limiteremo solo al viale. Abbiamo infatti individuato tutta una serie di potature, manutenzioni e riqualificazioni del verde, alcune già realizzate come quelle su Viale San Sereno e via Spinetta. Stiamo focalizzando l’attenzione su tutto il territorio comunale, ma è ovviamente un lavoro in divenire."

Ricordiamo che l’intervento, suddiviso in 4 lotti e finanziato con le risorse del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 – Asse IV Sviluppo Urbano Sostenibile, prevede la riqualificazione e valorizzazione di Viale degli Angeli (Lotto 1), la valorizzazione e cura del patrimonio verde (Lotto 2, fase in cui ci troviamo ora), la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale e la posa di nuovo arredo urbano su tutto il Viale e sulle aree verdi adiacenti (Lotto 3) e azioni di moderazione del traffico (Lotto 4, già portato a termine attraverso la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati).

I lavori del Lotto 1, eseguiti a fine 2021, hanno visto il ripristino della pavimentazione dei due vialetti alberati con uso di ”asfalto colorato” (per riprendere la colorazione di strada sterrata) e il miglioramento del fondo stradale, la rifilatura delle corsie pedonali e delle aiuole con posa di nuovi cordoli, con particolare attenzione al miglioramento dell’accessibilità, il miglioramento e potenziamento delle reti di smaltimento acque, con nuove condotte interrate e messa in quota di pozzetti e caditoie, il ripristino della sezione di scorrimento del canale irriguo, la nuova pavimentazione di parte della carreggiata centrale e il miglioramento della sicurezza della curva del Santuario.

Il progetto ha come obiettivo la connessione del polo turistico culturale di Parco Parri e Caserma Montezemolo con il polo ambientale del Viale e del Parco fluviale, con l’intento di recuperare e rafforzare l’importanza storica e rappresentativa del Viale alberato e migliorarne l’accessibilità e la percorrenza, sia nella parte centrale che nelle 2 corsie laterali.