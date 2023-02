Cuneo, serata di controlli per la Polizia Locale

Nella serata di venerdì scorso (24 febbraio), sino a notte inoltrata, le pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato numerosi controlli della velocità e delle soste vietate, spostandosi tra varie aree del territorio.

In particolare sono stati presidiati il centro storico, via della Pieve, corso Giovanni XXIII, corso Giolitti, via Meucci, via Silvio Pellico e piazzale Libertà.

Il servizio, iniziato alle ore 18 e terminato alle 2 di notte, ha visto numerosi veicoli sottoposti a controllo con quattro verbali contestati (per guida con patente scaduta, incauto affidamento di veicolo e omessa revisione) e 12 preavvisi per divieti di sosta.

Durante il servizio, anche sulla base delle segnalazioni pervenute al Comando, è stata rivolta particolare attenzione alla sicurezza della città con controllo dei parchi cittadini e delle aree limitrofe alla stazione ferroviaria.