Diversi disagi alla viabilità a Vicoforte: "Finalmente la neve è arrivata, ma il Comune dov'era?"

Questa mattina il Comune di Vicoforte, come il resto della Granda, si è svegliato sotto un copioso manto di neve, ma a differenza di altri paesi e città nella zona del Monregalese, dove questa volta non si sono verificate particolari criticità, molti lettori ci hanno segnalato disagi legati a viabilità e traffico.

"Le strade erano praticamente bloccate in diverse zone del paese, pare che uno dei mezzi abbia avuto problemi tecnici e non sia riuscito a passare" - ci scrive un vicese.

Già nella tarda serata di ieri i primi disagi legati alla viabilità. Una situazione che ha creato disagio agli automobilisti, ma anche problemi agli studenti.

"Finalmente la neve ha fatto capolino per imbiancare le nostre città ormai ingrigite dallo smog e dalla siccità. La neve è sempre bella: la gioia dei bambini - spiega un lettore - Ma il suo spessore sulle strade provoca anche disagi e a volte incidenti. È proprio per questo che mi chiedo come mai sono state chiuse le scuole in molte città, basta pensare a Mondovi’ che di Istituti ne ha tanti, poi a ruota Bastia, Ceva, Ormea….che hanno una viabilità collinare, discese e salite. Addirittura sono state chiuse a Sant’Albano Stura in cui le strade sono pressoché pianeggianti.

E la dormiente Vicoforte, senza Amministrazione Comunale, gestita da Commissario Prefettizio cosa faceva ieri sera quando gli altri Comuni emanavano le ordinanze per la chiusura delle scuole? Vicoforte è comune montano, con un ampio territorio con strade anche molto ripide e pericolose.

Questa mattina le famiglie si sono svegliate e alcune si sono trovate senza il pulmino per la scuola in quanto impossibilitato a svolgere il servizio in sicurezza. Per cui i genitori sono stati costretti a portare i figli con i propri mezzi (sempre con la massima difficoltà e pericolosità) o decidere di lasciarli a casa.

Per cui mi chiedo: dove era ieri sera Vicoforte? Sepolta sotto una coltre di neve? Incapace di prendere una decisione in linea con la quantità di neve prevista dal bollettino di vigilanza meteorologica?".