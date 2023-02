Donne contro gli stereotipi del loro tempo, la storia di Mondovì si intreccia con Lidia Poët, ma anche Florenzia Ghidella

Lidia Poët non fu l’unica donna del suo tempo a combattere contro gli stereotipi e il forte patriarcato. Tante furono le protagoniste, meno note, che nei secoli dovettero affrontare non poche difficoltà per farsi strada in mondo di uomini.

Oggi ancora combattiamo gli strascichi del maschilismo nella società, ma bisognava avere forza di spirito e tenacia incredibili per farlo oltre un secolo fa.

E’ il caso di Florenzia Ghidella. Nata a Mondovì il 5 novembre del 1882, fu tra le prime donne a laurearsi in medicina all’Università di Torino, l’11 luglio 1906. Voto? 100 su 110, ma chissà poteva essere anche di più.

“All’epoca era l’unica del suo corso, il maschilismo imperversava, ma la mia bisnonna era una donna forte che non si fermava davanti a nulla” racconta il nipote Giovanni Riccardi Candiani.

Solo un trentennio prima, nel 1878, fu Maria Velleda Farnè la prima donna a laurearsi in medicina a Torino, seconda in tutto il regno d’Italia. Nonostante il suo traguardo, per le donne quello che per gli uomini era un percorso lineare, continuava a essere a ostacoli.

“Durante l’università Florenzia conobbe il mio bisnonno, Giovanni Battista Bolognino, laureato in medicina un anno prima di lei, nel 1905. Non riuscendo a esercitare in Italia, emigrò con lui negli Stati Uniti, con la speranza di poter praticare la sua professione senza essere ostacolata”.

Una volta arrivati a New York, la prima figlia, Magda. Una gioia che non le impedì di proseguire il percorso che si era prestabilita. “Mio bisnonno riuscì a esercitare, per altro nella stessa via ed isolato dove circa 80 anni dopo visse poi mia moglie. Siccome persino a NY ai tempi avevano carenza di medici, a Florenzia fu chiesto ‘solo’ di dare l’esame di abilitazione per lavorare negli USA. Aveva un carattere molto forte e ritenendo che l’inglese fosse una lingua “umile” non adatta a un esame, accettò di sostenere l’esame a patto che fosse in francese o in tedesco o in italiano. Siccome non le fu concesso si ritirò”.

Fine della storia? Neanche per sogno. Florenzia a quel punto si butta in un nuovo ambiente che di femminile aveva ben poco, un altro luogo del patriarcato e del macismo: il mondo della finanza. “Ha lavorato per una importante istituzione finanziaria americana di allora, giocava in borsa e guadagnò bene”.

Poi, le due Guerre che scoppiano una dopo l’altra. “I Bolognino-Ghidella sono quindi rimasti in America fino alle fine del Secondo conflitto. Il mio bisnonno morì nel 1940 mentre il figlio di Giovanni e Florenzia venne arruolato come chirurgo nell’esercito statunitense e destinato alla guerra nel pacifico. La figlia maggiore Magda invece, era rientrata in Italia nel 1930 e sposò quello che poi diventò mio nonno. Costui fu stato fatto prigioniero in Grecia e deportato in Germania poiché, alto ufficiale del Regio Esercito, rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò. La mia bisnonna Florence, sua suocera, riuscì a far arrivare, non si sa come, dei pacchi della croce rossa al genero, cosa che gli permise di rimanere in vita. Era alto quasi 1.90, con un fisico da atleta, quando fu liberato e salvato dagli alleati nel ’45, dopo 20 mesi di campo di prigionia, era arrivato a pesare 45 chili. Da lì, Florenzia decise di rimanere in Italia anche dopo la guerra per aiutare la figlia, il genero e i nipoti”.

Morì a 83 anni, tradita da un pavimento scivoloso del bagno.

Giovanni conserva pochi ricordi di lei. “Avevo cinque anni quando morì, ma lei è rimasta una leggenda nella nostra famiglia. Elegante, affascinante, ma allo stesso tempo forte e determinata. Aveva intorno a sé un alone di sicurezza che le permetteva di gestire chiunque e qualsiasi situazione. Non premise mai a nessun pettegolezzo di girare attorno a sé. Negli USA, riuscì a primeggiare in un ambiente maschilista, da straniera oltre tutto”.

Donna rigida e tipicamente piemontese, ebbe uno straordinario rapporto con il marito: “La supportò sempre in tutto e la appoggiò fino alla fine. Era dura nell’educazione dei figli e in famiglia gestiva tutto, ma con mio nonno, suo genero, ebbe un’ottimo rapporto, tant’è che una volta morta mia nonna, sua figlia, la mia bisnonna continuò a vivere con lui per aiutarlo”.

Impossibile non fare il parallelo della vita di questa donna con quella di Lidia Poët dunque. Prima avvocata d’Italia, vissuta tra Pinerolo e Torino e che è stata riportata in auge grazie alla serie Netflix. “Sicuramente, il parallelo c’è stato, entrambe ebbero due uomini in famiglia che riuscirono a esercitare la professione a loro pressoché preclusa, entrambe con lo sguardo rivolto all’America per emergere. Per uscire dalla massa, dovevano essere state due persone straordinarie, quasi ‘anormali’. Noi le guardiamo con gli occhi di oggi, ma all’epoca era tutto molto più complesso. Entrambi i miei bisnonni arrivavano da un sistema patriarcale millenario che poi loro hanno combattuto. Lida Poët e Florenzia Ghidella sono riuscite a fare quello che hanno voluto, nonostante tutto”

Una storia romanzata quella di Lidia Poët ma che serve a trasmettere un messaggio importante anche alle nuove generazioni: “All’inizio della serie la chiamano avvocata, un termine che all’epoca non veniva di fatto usato, ma è stato un messaggio molto forte da parte della produzione. Le piccole cose possono fare la differenza. Anche se romanzata, questa serie può sollevare una questione importante” conclude Riccardi. “Ancora oggi, nel mio lavoro da cooperante internazionale vedo quanto le donne siano ostacolate. Mi è capitato ad esempio in Yemen e in Pakistan. Ho fatto di tutto per far sì che due donne che lavoravano negli uffici che dirigevano potessero vedere riconosciuti i loro meriti. Ma in entrambi i casi mi sono a mia volta trovato in grande difficoltà, proprio per aver cercato di rendere loro giustizia”.

Insomma, dal 1900 la strada è ancora lunga.