Mondovì, aperte le iscrizioni al non-concorso letterario “Seminare parole nella terra”

La non-rivista monregalese online di letteratura ed altro “Margutte” (http://www.margutte.com/ ), in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì, bandisce la quinta edizione del non-concorso letterario “Seminare parole nella terra” che per il 2023 ha come tema i cereali in tutte le loro declinazioni alimentari, simboliche, ambientali, storiche, scientifiche, economiche e culturali.

La scelta di questa tematica nasce dal fatto che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato risoluzioni che designano il 2023 come Anno Internazionale del Miglio. Un cereale quindi. E a tutti i cereali delle nostre terre vogliamo dedicare questo nostro non-concorso. Le diverse varietà di frumento, di mais, di riso, di orzo, di segale etc. sono estremamente importanti per la vita di tutti gli esseri viventi e questo ci sprona a promuovere poesia o prosa dedicata a questi prodotti rurali.

Il paesaggio, la cultura, le tradizionali feste e lavori che accompagnano semina e raccolto dei cereali, unitamente a tutte le valenze simboliche degli stessi e dei loro prodotti (si pensi, per esempio, al pane) hanno innervato nel corso dei secoli la letteratura e l’arte; per questo pensiamo sia importante bandire “Seminare parole nella terra”.

La definizione non-concorso nasce dalla scelta di essere un’occasione di incontro e confronto tra sensibilità diverse su tutto quello che riguarda i cereali.

Non-concorso perché non ci saranno classifiche. La scrittura deve stare con forza fuori dalle leggi della competizione; deve nascere poco per volta nel silenzio della propria stanza, nel silenzio della natura, nel suono dei campi di frumento accarezzati dal vento, nel fruscio della sgranatura delle pannocchie, nei volti degli uomini e delle donne che coltivano, macinano, trasformano i chicchi dei diversi cereali; la scrittura deve essere spontanea e attenta, rendersi efficace nel trasmettere emozioni, sentimenti, valori, eventi e testimonianze. Proprio in questo prezioso lavoro e nel dialogo che nascerà da esso, consisterà il premio di chi partecipa al non-concorso.

I testi dovranno giungere all’indirizzo parole.margutte@gmail.com entro e non oltre il 21 marzo 2023.

Prima di mandare i testi si deve consultare il regolamento al seguente link: https://comizioagrario.org/event/non-concorso-seminare-parole-nella-terra-2023-cereali/