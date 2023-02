I Comuni di Ceva e Mondovì hanno deciso di non chiudere gli istituti scolastici per la giornata di domani, martedì 28 febbraio.

La decisione in seguito a un confronto avvenuto nel pomeriggio tra le rispettive amministrazioni, in ragione di previsioni meteo che per la giornata di domani indicano "nevicate deboli e un accumulo lieve al suolo".

Dalle stesse si raccomanda comunque "la massima prudenza e attenzione".