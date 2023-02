La dama bianca è tornata: ecco le immagini dalla provincia di Cuneo [FOTO]

Questa mattina, lunedì 27 febbraio, la provincia di Cuneo si è svegliata vestita di bianco.

Come era stato annunciato, la Dama Bianca ha fatto il suo ritorno. A partire da ieri pomeriggio i primi fiocchi, accompagnati da forti raffiche di vento e nella notte il livello è salito.

Circa 70 centimetri a Limone Piemonte, 40 a Mondovì in centro città, leggermente di meno nelle zone di pianura, dove sono scesi tra i 15 e i 30 centimetri.

In diverse città continua a nevicare, anche se con diversa intensità. Stando al bollettino dell'Arpa Piemonte, che verrà aggiornato alle 13 di oggi: "I fenomeni perdureranno fino alla mattinata di oggi (lunedì 27 febbraio, ndr), per poi attenuarsi nel corso del pomeriggio con l'allontanamento del minimo. Rimarremo comunque in un contesto perturbato ancora per un po' di giorni, con nubi irregolari e qualche debole precipitazione."