Neve in tutta la Granda, chiuso il Colle della Maddalena, diversi interventi per caduta alberi

Come era stato annunciato la dama bianca è tornata in Granda.

La neve, da ieri pomeriggio, continua a scendere copiosa, molte scuole sono state chiuse per evitare agli studenti delle vallate di dover mettersi in viaggio per raggiungere i plessi. Ricordiamo delle "Sette sorelle" solo Mondovì ha emanato l'ordinanza di chiusura per ogni ordine e grado ad eccezione degli asili nido e del Politecnico, aperte a Cuneo, Alba, Bra, Savigliano, Saluzzo e Fossano.

Nei comuni più piccoli chiusure anche per Ceva, Ormea, Bagnasco, Priola, Clavesana, Pamparato, Roburent, Salmour, Trinità, Bastia Mondovì, Bene Vagienna e Sant'Albano Stura. L'elenco è parziale perché molte chiusure sono state annunciate nella tarda serata di ieri.

Nella notte diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco e degli AIB a causa di diversi alberi caduti, come a Venasca e a sulla provinciale 27 che porta alla colletta di Paesana, dove sono intervenuti nella notte i Vigili del Fuoco volontari di Barge. Intervento anche nel comune di Demonte per soccorrere un tir intraversato.

VIABILITA'

Chiuso da ieri sera alle 21, dal km 53.300 Al km 59.708, in entrambe le direzioni, la statale 21 del Colle della Maddalena da Argentera fino al Confine di Stato.

Al momento non risultano particolari criticità sull'Autostrada Torino-Savona.