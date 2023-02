Opere pubbliche, risparmio energetico, collaborazione e turismo: a Roddi l'opposizione interroga il sindaco

Opere pubbliche, risparmio energetico, collaborazione e turismo. Questi sono i quattro punti su cui, al Comune di Roddi, l’opposizione del capo gruppo Francesca Zoccola e del consigliere Gianni Garabello riflettono ed interrogano il sindaco Roberto Davico e la sua maggioranza su alcuni aspetti che non sembrano essere chiari come è stato detto (Leggi articolo).



Francesca, quali sono i punti su cui volete ragionare con la maggioranza?



«Parlo a nome di tutti gli esponenti dell’opposizione, in base alla nostra analisi, ci sono alcuni punti su cui riflettere. Ad esempio se prendiamo in considerazione le opere pubbliche, non ci sembrano chiari i tempi di realizzazione o quelli dei vari collaudi. Mi riferisco a interventi iniziati da anni quali il complesso sportivo, la bocciofila, la chiesa del Rosario. Non sappiamo neanche se effettivamente ci siano già stati collaudi ai campi da gioco».



Ci sono altri aspetti che non vi sono chiari?



«Un’altra tematica riguarda il risparmio energetico. Non ci è chiaro a quanto ammonti il costo dei consulenti esterni a supporto del lavoro dei tecnici comunali, che crediamo già capaci di sviluppare uno studio senza aiuti di altri professionisti, con conseguente aumento dei costi per il Comune. E, in aggiunta a questo, qual è il reale risparmio per le casse comunali in relazione a questo intervento di risparmio energetico?



Sempre in ottica risparmio, questa volta economico, lanciamo una riflessione sotto forma di domanda: sappiamo che è diritto degli amministratori farsi rimborsare i permessi dal lavoro ma, alla luce dei rincari sottolineati nell’intervista del sindaco a voi rilasciata a gennaio, non sarebbe un gesto nobile rinunciare a qualche rimborso?



Un terzo punto che pensiamo importante per l’economia locale del paese riguarda il turismo. Non ci sono chiare le politiche per incrementare la presenza di turisti a Roddi e territorio. Siamo preoccupati per le poche strutture ricettive esistenti che sembra dovranno essere spostate in altre sedi. In aggiunta a questo si prevede di istruire un regolare bando per l’affidamento dei locali della pertinenza del castello? Sempre in riferimento al turismo quale ruolo giocherà a fianco dell’amministrazione l’associazione della Pro Loco, da sempre molto attiva per il paese? Per ora alle nostre domande non sono pervenute risposte».



Che rapporto c’è con la maggioranza?



«Fin dal primo giorno di insediamento del sindaco e della sua maggioranza abbiamo dato la nostra disponibilità alla collaborazione. Il primo cittadino ha sempre detto di essere disposto al confronto, per il bene del paese. In questi mesi abbiamo trovato difficoltà su alcuni punti, tra cui quello relativo all’aspetto economico: visto che ci sono problemi a gestire i costi da parte della maggioranza, chiediamo perché non ci venga chiesta una consulenza o quanto meno non ci vengano comunicati aggiornamenti su ciò che viene fatto o che si vuole fare. Un pò di trasparenza da parte della maggioranza non sarebbe più corretta da applicare per il bene del paese, come si è sempre detto?».