Riconoscimento alla Protezione Civile di Moretta per l’impegno durante la pandemia

Doppio riconoscimento per il gruppo di Protezione Civile di Moretta. La squadra di volontari coordinata da Ignazio Nocilla ha ricevuto l’attestato con nastrino della Regione Piemonte per lo straordinario impegno assunto negli ultimi due anni per il superamento dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

A consegnare l’attestato ai volontari è stato il sindaco Gianni Gatti, accompagnato dalla giunta e da alcuni consiglieri comunali.

"Durante l’emergenza Covid – ricorda Nocilla – abbiamo avuto un compito quotidiano, che è andato oltre l’emergenza. Ci siamo messi a disposizione della comunità, in un periodo particolarmente complicato, per lavorare insieme al superamento della crisi sanitaria, e per mantenere compatta la comunità stessa".

Accanto al riconoscimento Covid, la Regione ha conferito anche un attestato per l’impegno nelle emergenze.

Gianni Gatti, sindaco di Moretta, aggiunge: "Il ruolo giocato dalla protezione Civile è encomiabile. Non solo nell’emergenza, ma anche nella prevenzione. Avere un gruppo efficiente ed efficace significa poter contare su un supporto fondamentale in caso di criticità. Per questo il Comune non smetterà mai di ringraziare e di supportare la Protezione Civile. Nel 2021, con il supporto di un contributo ottenuto dalla Fondazione Crt, il gruppo è stato dotato di un nuovo pick-up e recentemente sono stati stanziati dei fondi per l’acquisto di nuove divise. Oggi il gruppo è numeroso, ma le loro porte sono sempre aperte a nuovi volontari, il ricambio generazionale è fondamentale per la crescita di questa associazione".