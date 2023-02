Savigliano, sostituita paratoia di un canale manomessa da ignoti: 17mila euro la spesa per il Comune

Il Comune di Savigliano ha provveduto a sostituire la paratoia di un canale di zona Consolata, dopo che nei mesi scorsi era stata manomessa da ignoti.

Circa 17.000 euro il costo complessivo dell'opera, tra rifacimento e automazione.

Tale paratoia, come altre presenti in Savigliano, è dotata di un rilevatore che ne permette l'innalzamento quando il livello di pioggia e dell'acqua nel canale comincia ad aumentare e a raggiungere livelli importanti. In questo modo l'acqua defluisce, impedendo che la zona circostante si allaghi.

Ma la scorsa estate ignoti hanno manomesso il sistema, bloccando la paratoia (con un artigianale congegno a base di nastro adesivo) per impedirle di alzarsi ed avere così sempre l'acqua a proprio favore.

«Tale manomissione – spiegano dal Municipio – è stata fatta più volte. E dopo qualche tempo il sistema si è rotto per essere andato ripetutamente sotto sforzo. Un'azione vandalica, ma soprattutto pericolosa per la pubblica incolumità: durante i temporali la paratoia deve tassativamente potersi alzare, per impedire che le strade e le case nei dintorni vadano a mollo».

La paratoia è già stata sostituita, mentre è in fase di ultimazione l'installazione del motorino che gestisce il cardine che consente l'innalzamento e l'abbassamento.

«Divulghiamo questa notizia – aggiungono dal Municipio – con la speranza che gli interessati comprendano la gravità del gesto che hanno compiuto. Quando si ha necessità di manovrare la paratoia per qualunque motivazione, ci si può rivolgere all'Ufficio tecnico comunale, per trovare insieme una soluzione condivisa. Senza danneggiare un bene di tutti i saviglianesi e senza causare rischi alla collettività».