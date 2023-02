Valdieri, fondi PNNR per l'innovazione e la digitalizzazione

Sono stati assegnati al Comune di Valdieri importanti fondi del PNRR destinati all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dell’Amministrazione comunale.

Si tratta di finanziamenti provenienti dall’Unione Europea NextGenerationEU.

In particolare sono stati ottenuti fondi di:

- € 47.427,00 per la migrazione al cloud dei servizi digitali dell’Amministrazione comunale - n. 9 servizi quali l’anagrafe, la contabilità, i tributi, le pratiche urbanistiche ed amministrative ecc …

- € 79.922,00 per il miglioramento dell’esperienza d’uso del sito internet del Comune attraverso la realizzazione di un sito più moderno e adeguato alle norme; nuovi servizi digitali per il cittadino direttamente dal sito internet (accedere online ai servizi di trasporto e mensa scolastica, richiedere la concessione di occupazione suolo pubblico, di pagamento contravvenzioni, di acceso ai documenti ed atti …)

- € 7.290,00 per l’attivazione di n. 20 servizi sull’App IO per ricevere direttamente sul cellulare avvisi quali il ritiro documenti, o comunicazioni di scadenza carta d’identità, di scadenza pagamenti di imposte comunali, la fissazione di appuntamenti, la prenotazione locali ecc…

- € 5.463,00 per l’attivazione di servizi PagoPa e di nuovi servizi pagabili direttamente da cellulare o da casa

- € 14.00,00 per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale accedere ai servizi comunali con Spid, CIE ed Eidas

- € 23.147,00 per attivare la piattaforma notifiche digitali (PND) – notifiche online ai cittadini di violazioni al codice strada e comunicazioni anagrafiche

- € 10.172,00 per l’abilitazione all’interoperabilità dei sistemi informatici e delle basi di dati delle Amministrazioni pubbliche

Si tratta ora di realizzare i vari progetti negli specifici tempi previsti dai bandi pubblici: in generale la conclusione è prevista entro il 2023 oppure, per alcuni più complessi, entro il 2024.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà poi verificare se abbiamo raggiunto gli obiettivi dei bandi e, in caso positivo, erogare i fondi che ci sono stati assegnati.

“Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto queste risorse dal PNNR - spiega il Sindaco, Guido Giordana - con l’utilizzo mirato della tecnologia, si migliorerà notevolmente la fruibilità dei servizi e confermeranno il nostro Comune come organismo che ricerca costantemente nuovi strumenti per la comunità. L’Amministrazione Comunale rende noto queste iniziative anche per riconoscere la capacità di studio dei vari bandi da parte dei dipendenti comunali nonché il loro impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati.”