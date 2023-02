In 35 stavano tentando di raggiungere la Francia: a fermarli la sindaca di Argentera

Il colle della Maddalena sempre più via di fuga verso la Francia.

E' successo di nuovo, questa mattina, sotto la neve. Erano 35 i migranti, per lo più pakistani, sorpresi a tentare di lasciare l'Italia per raggiungere la Francia illegalmente.

A notare il furgone, di quelli per il trasporto merci, la stessa sindaca di Argentera Monica Ciaburro, che ha visto il mezzo fermo nei pressi del piazzale di Bersezio e alcuni occupanti vicino alla strada. Dopo averli raggiunti, ha intimato loro di fermarsi, sbarrando la strada con l'aiuto dei mezzi di Anas e delle ditte addette allo sgombero neve, chiamando nel frattempo i carabinieri di Demonte e Vinadio.

Le forze dell'ordine, arrivate sul posto con diverse pattuglie, li hanno portati nella pasticceria di Bersezio, dove sono stati anche rifocillati, in attesa del pullman predisposto dalla Prefettura che li porterà a valle per i controlli sanitari e tutte le operazioni di polizia giudiziaria.

I migranti saranno interrogati per capire da dove sono partiti, dove erano diretti, quanto hanno pagato per il viaggio e chi è il passeur, al momento non individuato.

"Ringrazio i carabinieri di Vinadio, Demonte e Borgo San Dalmazzo, in particolare il comandante di Vinadio Pablo Perlo, per la tempestività con cui sono intervenuti e per l'efficacia con cui hanno agito, attivandosi immediatamente per dare una risposta a questa ennesima emergenza. Ringrazio anche la Prefettura, nelo specifico la dottoressa Bambagiotti, per aver predisposto il trasferimento di questi 35 uomini. La Valle Stura con il suo colle è da tempo una via di fuga per queste persone, che continuano a rischiare la vita, come accaduto anche stamattina. Viaggiavano in condizioni disumane, alcuni di loro hanno le scarpe ormai prive di suole. Serve un presidio costante quassù, perché la tratta degli esseri umani va fermata", ha commentato la sindaca Ciaburro.