Quattro ore di intervento sotto la neve per soccorrere 30 turisti a Frabosa Sottana

Più di quattro ore di lavoro, ieri 26 febbraio, per i vigili del fuoco di Mondovì e Morozzo, chiamati per prestare soccorso ai circa 30 occupanti del pullman che, sotto una fitta nevicata, è finito fuori strada in frazione Miroglio, a Frabosa Sottana.

Il mezzo, sprovvisto di catene, è finito con le ruote del fianco destro dentro il canale di scolo dell'acqua adiacente la carreggiata, reclinandosi parzialmente su se stesso.

Fortunatamente nessuna delle persone a bordo - 30 persone di nazionalità peruviana, una comitiva proveniente da Genova composta da molti bambini - ha riportato conseguenze.

I vigili del fuoco, con un mezzo pick-up, hanno provveduto a trasportare tutti presso un hotel, dove hanno ricevuto assistenza. Date le proibitive condizioni meteo, hanno passato la notte in loco, in attesa di poter rientrare a Genova nella mattinata di oggi.