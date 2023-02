Rotte le catene da neve, pullman si blocca a Prato Nevoso

Intervento dei vigili del fuoco di Mondovì nella mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio, per un bus rimasto bloccato sui tornanti di Prato Nevoso.

Stando alle prime informazioni il pullman - che trasportava dei ragazzi che probabilmente alloggiavano nei pressi del comprensorio per la settimana bianca - stava discendendo la strada di Frabosa Sottana, sulla Sp 237, quando le catene da neve montate sugli pneumatici si sarebbero rotte.

Il mezzo è rimasto bloccato e gli operatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri per la gestione della viabilità.

Non risultano feriti.