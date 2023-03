Big Eyes Coin riduce la volatilità: un potenziale per svilupparsi in un nuovo Dogecoin e Solana

La volatilità indica la tendenza di determinate attività a salire o scendere nel tempo. Viene utilizzata come misura per capire se è il caso di investire per cercare di ottenere un profitto. Big Eyes Coin (BIG) sta abbassando la sua volatilità, il che significa che gli asset puntano a salire sempre di più! Se Big Eyes continua ad accelerare il suo valore, può diventare la nuova Dogecoin (DOGE) e Solana (SOL)! Leggete per scoprire le tre criptovalute!