Dogetti si unisce a Sandbox e Gala nella lista dei gettoni NFT con un potenziale di alto profilo

La moneta meme finirà per posizionarsi ai primi posti tra le criptovalute esistenti che hanno adottato questa tendenza, soprattutto nel settore dei giochi. Combinare il divertimento con i NFT è stata una formula di successo nel corso degli anni, con progetti come Sandbox (SAND) e Gala (GALA) che hanno eccelso, e Dogetti è sulla buona strada per ottenere il suo stesso risultato. Consideriamo qui le tre criptovalute.

L'integrazione di token non fungibili (NFT) nella maggior parte dei progetti di criptovalute è stata un evento comune dopo il boom degli NFT. Ciò ha contribuito all'aumento del valore dei mercati degli NFT. Dogetti (DETI) è una delle ultime criptovalute ad adottare questa tendenza.

The Sandbox è uno dei primi progetti nel settore GameFi della sfera delle criptovalute. Si tratta di una piattaforma basata su Ethereum che offre agli utenti la migliore esperienza di gioco e allo stesso tempo opportunità di apprendimento. Sandbox offre agli utenti il controllo sulla loro esperienza di utilizzo della piattaforma. Gli utenti possono creare i loro avatar unici, giochi e altri oggetti digitali di gioco sfruttando gli strumenti gratuiti della piattaforma. Questo rende il gioco più divertente.

Sandbox dispone di gettoni non fungibili (NFT), che fungono da personaggi di gioco sulla piattaforma. È uno dei progetti GameFi di maggior valore, poiché vanta molti utenti. L'aumento dell'utilizzo ha visto il token The Sandbox (SAND) salire di importanza e di adozione. Il SAND viene utilizzato come mezzo di pagamento per gli oggetti di gioco e il possesso di una quantità tangibile del token dà diritto di voto quando si prendono decisioni in The Sandbox DAO.

The Sandbox si prospetta come un ottimo acquisto nei prossimi mesi, dato che il mercato è destinato a migliorare. Il previsto aumento del valore di mercato di GameFi e NFT aumenta anche la probabilità che il token di gioco sia un ottimo acquisto. È un titolo da tenere d'occhio.

Gala (GALA) pronta per il ballo

Gala sta diventando sempre più importante e, secondo gli esperti, il progetto di criptovaluta è prossimo a confrontarsi con i migliori progetti del settore GameFi. Gala ha raccolto oltre un milione di utenti mensili grazie alla sua unicità e al divertimento che offre. Secondo le recensioni degli esperti, Gala è un gioco per tutti, e la sua caratteristica di token non fungibile (NFT) è una svolta per i token di gioco.

I giocatori ottengono un reddito passivo scambiando questi gettoni non fungibili (NFT), con oltre 25.000 NFT venduti negli ultimi tre anni, per un valore di oltre 3 milioni di dollari. Gli NFT aumentano di valore, il che li rende una buona attività da detenere, e la loro detenzione conferisce ai giocatori diritti di governance. Oltre agli NFT di Gala, il token nativo del progetto, GALA, è un'altra grande risorsa da possedere per migliorare la ricchezza.

Esso sostiene ogni attività del protocollo di gioco, comprese le transazioni, le ricompense e la possibilità di acquistare NFT per ottenere diritti di voto. Gala (GALA) è un altro token per il quale un aumento del valore dei NFT può facilitare un aumento del valore del token stesso grazie alle sue applicazioni NFT. Dovreste prenderlo in considerazione.

Dogetti (DETI): tutto sulla famiglia

Dogetti è una moneta meme che si distinguerà tra le altre. Il nuovo progetto di criptovaluta si concentra sul rafforzamento dei legami familiari e sulla garanzia che ogni membro della famiglia sia in grado di accedere ed esplorare le opportunità di miglioramento della ricchezza. Dogetti ha una multiutilità, il che significa che gli utenti possono trovarla sempre utile, in quanto contiene opportunità da esplorare per ottenere guadagni finanziari.

A differenza della vecchia generazione di monete meme, Dogetti può essere sfruttata in molti modi. Sia che vogliate scambiare token con criptovalute, sia che vogliate coniate e commerciare NFT, sia che vogliate ottenere un reddito passivo attraverso numerosi programmi di ricompensa, Dogetti vi copre.

La valuta nativa Erc-20 del progetto di criptovaluta DETI beneficia della multiutilità di Dogetti, che ne garantirà un'elevata adozione. Potrebbe essere la prossima moneta meme che renderà gli investitori più ricchi.

L'inclusione di Dogetti NFT ne rende probabile il successo e l'aggiunta al vostro portafoglio al momento del lancio potrebbe fare la differenza nel vostro anno.

Inoltre, Dogetti ha offerto un nuovo codice promozionale che vi regalerà più gettoni quando lo userete! Basta usare WISEGUY25 senza spazi, tutto in maiuscolo sul sito web di Dogetti. Il codice regalerà all'utente un 25% aggiuntivo di gettoni Dogetti (DETI) al primo acquisto.





