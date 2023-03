Ecco cinque monete Meme da acquistare nel primo trimestre del 2023

Inoltre, questi progetti sono spesso venduti in prevendita all'inizio, e i primi investitori possono entrare a un prezzo più basso e vendere più in alto al momento del lancio. Dogetti (DETI) è uno di questi progetti, in quanto è attualmente in prevendita e i token sono venduti ai prezzi più bassi che si possano ottenere. Ecco cinque progetti di monete meme su cui investire per ottenere guadagni maggiori nel 2023.

Dogecoin: il re delle monete meme

Dogecoin (DOGE) è un progetto di moneta meme che esisteva molto prima di altre monete meme. È considerata il padre delle monete meme in quanto è la più grande per capitalizzazione di mercato. Dogecoin è un progetto di moneta meme per tutti e un'opportunità di investimento a lungo termine da considerare per aggiungere al proprio portafoglio. Nel 2021, la moneta meme ha guidato la corsa al rialzo e ha fatto guadagnare agli investitori enormi profitti. Inoltre, abbiamo visto casi di altre monete meme che hanno seguito la loro traiettoria di prezzo. Dogecoin è attualmente il progetto di meme coin più rilevante sul mercato ed è un must se si vuole investire in criptovalute nel meta meme coin.

Shiba Inu (SHIB) è una criptovaluta creata nell'agosto 2020 come fork della blockchain di Ethereum. È stata creata come alternativa decentralizzata e guidata dalla comunità alla popolare criptovaluta Dogecoin. Come Dogecoin, Shiba Inu ha come mascotte un simpatico cane Shiba Inu e utilizza un approccio giocoso e spensierato al marketing. Shiba Inu opera sulla rete Ethereum ed è un token che può essere scambiato, conservato e utilizzato per le transazioni come le altre criptovalute. Utilizza un meccanismo di consenso proof-of-stake, che consente un mining più efficiente dal punto di vista energetico rispetto agli algoritmi proof-of-work utilizzati da criptovalute come il Bitcoin.

Tamadoge: Cagnolini carini

Tamadoge (TAMA) è uno dei più grandi progetti di mem coin lanciati nel 2022, avendo raccolto quasi 19 milioni di dollari in prevendita. I progetti di meme coin riprendono la mascotte del dogecoin, ma offrono di più agli utenti in termini di funzionalità. Dispone di un metaverso in cui gli utenti possono giocare in cambio di denaro. Tamadoge offre un meccanismo P2E in cui gli individui guadagnano denaro a ogni gioco. Possono allevare i loro animali domestici e usarli per combattere o vincere tornei. Tamadoge è una moneta meme da avere nel 2023 se siete alla ricerca di progetti redditizi su cui puntare i vostri soldi.

Babydoge: Come Back, Baby!

BabyDoge Coin (BabyDoge) è un progetto di moneta meme ispirato al Dogecoin. Si tratta di un progetto decentralizzato con il chiaro obiettivo di consentire agli utenti transazioni divertenti, sicure e rapide. Babydoge utilizza la mascotte del cane per rappresentare una comunità di interazione, divertimento e intrattenimento. Baby Doge aspira a lavorare con l'obiettivo sincero di creare una famiglia di persone che la pensano allo stesso modo, aiutare i cani bisognosi e far progredire l'adozione della criptovaluta per il meta meme coin. Sul suo sito web, il progetto prevede anche di includere idee e utilità interessanti come ricompense come incentivi, NFT, scambi decentralizzati (DEX) e carte di credito per i pagamenti in criptovaluta.

Dogetti: Profitti sicuramente in arrivo

Dogetti (DETI) è un progetto di meme coin che sta per iniziare la sua prevendita. Si tratta di un progetto di meme coin basato su Ethereum che vuole prendere il posto di Dogecoin come prossimo progetto di meme coin più grande per gli utenti. Si tratta di una moneta meme che offre maggiori utilità come DAO, Swappping e NFT. Dogetti vuole essere il mix perfetto di divertimento, scherzi, funzioni e straordinarie opportunità di costruire ricchezza. La prevendita di Dogetti sta per iniziare e la rete promette che la prevendita consentirà agli utenti di acquistare i token ai prezzi più bassi con sconti incredibili. Tenete d'occhio la prevendita di Dogetti per ottenere i massimi guadagni nel 2023.

Prevendita: https://dogetti.io/how-to-buy

Sito web: https://dogetti.io/

Telegram: https://t.me/Dogetti