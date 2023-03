Il pioniere delle criptovalute Bitcoin lancia le NFT ordinarie mentre il nuovo arrivato Big Eyes Coin ha la più grande prevendita di criptovalute degli ultimi 2 anni

Il mercato delle criptovalute è attualmente molto interessante. Il titano indiscusso delle criptovalute, il Bitcoin, rimane in testa e continua a fare da apripista con nuove innovazioni. Nel frattempo, Big Eyes Coin (BIG) , una nuova moneta meme, sta vivendo una delle più grandi prevendite di criptovalute degli ultimi due anni.

La criptovaluta ha fatto molta strada da quando il Bitcoin ha fatto il suo ingresso sulla scena, sviluppandosi immensamente nel mercato che vediamo oggi. E anche con tutta questa evoluzione, anche se il mercato è diventato sempre più saturo e volatile, il Bitcoin ha resistito e mantenuto la sua posizione al vertice.

In concomitanza con il boom delle criptovalute degli ultimi anni è nata la moda degli NFT. Gli NFT, abbreviazione di Non-Fungible Token, sono oggetti digitali che non possono essere copiati o moltiplicati, il che significa che ogni NFT è virtualmente unico nel suo genere. La proprietà di ogni NFT è registrata all'interno della blockchain, che consente di trasferirla a un altro proprietario qualora questi lo desideri.

È qui che è nato il modello commerciale degli NFT, con i creatori che commerciano e vendono i propri NFT. Sebbene siano in circolazione da quasi un decennio, quando hanno iniziato a fare tendenza erano un territorio nuovo per la maggior parte delle persone. Avevano un'alta redditività e tutti coloro che erano in grado di farlo si sono affrettati a rilasciare il proprio set di NFT da vendere, il che ha portato l'industria che circonda gli NFT a diventare controversa per alcuni.

Con il lancio del protocollo Ordinal, sono nate conversazioni sull'affidabilità degli NFT e sulla loro necessità per il Bitcoin. Mentre il Bitcoin ha infiammato le prime pagine del mercato, una criptovaluta in prevendita chiamata Big Eyes Coin (BIG), che rilascerà una propria serie di NFT, ha raccolto oltre 20 milioni di dollari e si è dimostrata la più grande prevendita degli ultimi anni.

Bitcoin e la Blockchain

Nonostante l'impressione suscitata da questa notizia, gli NFT che utilizzano la blockchain di Bitcoin sono esistiti quasi fin dalla nascita degli NFT. Ordinal, in particolare, memorizza testo, immagini e HTML sulla catena e, come la maggior parte degli NFT, può essere acquistato e regalato. Non tutta la comunità è entusiasta del lancio, alcuni si chiedono perché sia necessario e ritengono che lo spazio dei blocchi debba essere utilizzato solo per lo scopo principale del bitcoin: il commercio elettronico P2P.

Nonostante la reazione di alcuni, il lancio presenta degli aspetti positivi. L'utilizzo del block space consentirà la sostenibilità a lungo termine della rete. Il prezzo degli NFT attraverso Ordinal è anche notevolmente economico, un vantaggio quando si tratta di lamentarsi del prezzo sempre più alto degli NFT. Ultimamente, il Bitcoin si trova in una posizione interessante, in quanto rimane al vertice del mercato, pur avendo una tendenza al ribasso. L'introduzione di questo elemento potrebbe portare nuovo interesse nello sviluppo del Bitcoin e portare a nuove mentalità rialziste.

I maggiori guadagni nella storia delle criptovalute negli ultimi due anni

D'altra parte, Big Eyes dovrebbe già avere tutti i suoi acquirenti in una mentalità rialzista. Come altre monete meme prima di lei, Big Eyes prevede di rilasciare la propria collezione di NFT ad un certo punto, dopo il lancio della sua NFT Sushi Crew. Se saranno simili alle immagini della sua simpatica mascotte felina che campeggiano sul sito ufficiale e sui social media, saranno oggetti da collezione divertenti e apprezzati dalla comunità. Non c'è alcuna divisione evidente all'interno della comunità dietro Big Eyes, che ha raccolto 30 milioni di dollari solo nella prevendita, il che ha permesso alla criptovaluta di diventare la più grande prevendita degli ultimi 2 anni.

La fiducia che la comunità ripone nel progetto è sicuramente un segno che sosterrà le sue future NFT, dimostrando che, nonostante le idee controverse che alcuni hanno sulle NFT, c'è ancora molta buona volontà intorno ad esse.

Big Eyes Coin sta offrendo in questo momento delle loot box, ovvero degli eccitanti regali misteriosi sigillati. Ci sono tre scatole che possono essere acquistate a prezzi diversi e ogni scatola contiene ricompense misteriose che valgono l'importo pagato o più, il che significa che non si può perdere.





