Invece di distruggere le criptovalute, i regolatori della SEC migliorano le offerte. Scopri cosa significa per XRP, Solana (SOL) e il token in presale, TMS Network (TMSN)

Negli ultimi anni, il mondo delle criptovalute è stato accolto con un certo scetticismo e preoccupazione dalle autorità di regolamentazione. Tuttavia, di recente, i regolatori della SEC stanno prendendo provvedimenti per migliorare le offerte disponibili per gli investitori. Questa mossa è un'ottima notizia per monete consolidate come XRP e Solana (SOL), ma è anche un vantaggio per i nuovi operatori del mercato, come TMS Network (TMSN).

TMS Network (TMSN) è un hub di trading innovativo. La piattaforma è diventata rapidamente un precursore per la negoziazione di asset migliori e senza soluzione di continuità. Questo articolo esplorerà le implicazioni degli sforzi della SEC per migliorare il mercato delle criptovalute e il modo in cui TMS Network (TMSN) beneficia di questa tendenza.

Ripple (XRP) è fiduciosa della vittoria sulla SEC

La lunga battaglia di Ripple (XRP) potrebbe presto terminare dopo che il responsabile delle criptovalute e CEO di Ripple (XRP), Brad Garlinghouse, ha rivelato che una risoluzione sarà raggiunta nella prima metà del 2023. La guerra legale è iniziata quando la SEC ha portato Ripple (XRP) in tribunale per aver venduto agli investitori titoli non registrati. Tuttavia, Ripple (XRP) ha sostenuto che il token è semplicemente una valuta che non può essere considerata un contratto di investimento.

Sebbene entrambe le parti abbiano presentato la loro arringa finale nel settembre 2022, l'intero mercato delle criptovalute si aspetta un esito positivo per Ripple (XRP), in quanto ciò avrà ripercussioni non solo su Ripple (XRP) ma sul mercato generale delle criptovalute. In un'intervista, Garlinghouse ha espresso fiducia in un esito positivo, che si riflette nel guadagno positivo sul grafico e nella mente degli investitori. Nonostante la battaglia legale, Ripple (XRP) ha continuato a fare progressi nell'espansione dei suoi prodotti dopo aver completato un accordo con la Montenegro CB per guidare il suo progetto CBDC.

Solana (SOL) vede un sentimento positivo mentre i dati metrici indicano uno slancio rialzista

Nonostante sia stato uno dei token con le peggiori performance del 2022, Solana (SOL) ha avuto una splendida inversione di tendenza quest'anno. Dopo aver raggiunto il suo minimo annuale infatti - scavando intorno agli 8 dollari nel dicembre 2022, Solana (SOL) ha triplicato il suo prezzo e ha raggiunto i 25 dollari all'inizio di questo mese. Gran parte di questa perdita è stata dovuta all'inverno delle criptovalute del 2022 e alle vendite da panico degli investitori sulla scia del crollo di FTX.

L'importanza di Solana (SOL) nel dare impulso a una DeFi scalabile e a una rappresentazione digitale non può essere sottolineata oltre. La catena vanta una velocità fulminea fino a 50.000 TPS, motivo per cui molti sviluppatori la preferiscono a Ethereum. La ripresa del prezzo di Solana (SOL) ha riacceso l'interesse degli investitori e rinnovato l'ottimismo di sviluppatori, appassionati e analisti. Finora, Solana (SOL) ha guadagnato il 130% quest'anno e ora è negoziata intorno ai 22,5 dollari.

TMS Network (TMSN) stupisce gli investitori - insegna ai trader a prendere decisioni informate

Il mondo del trading ha visto molti cambiamenti negli ultimi anni, ma nessuno è così interessante come l'ascesa delle piattaforme di trading decentralizzate. Queste offrono ai trader l'opportunità di eliminare gli organismi centralizzati e le loro inefficienze e di negoziare direttamente le attività senza intermediari.

Una piattaforma di questo tipo che sta facendo scalpore ultimamente è TMS Network (TMSN). Essenzialmente, TMS Network (TMSN) è un hub di trading di recente introduzione basato sulla rete Ethereum. La piattaforma offre a tutti i trader un modo sicuro e trasparente per negoziare senza problemi criptovalute, CFD, Forex, azioni ed ETF. Ma ciò che distingue TMS Network (TMSN) è la sua attenzione a fornire ai suoi utenti una formazione che consenta loro di prendere decisioni di trading migliori.

TMS Network (TMSN) offre diversi programmi e risorse educative perfettamente adatti ai trader di tutti i livelli. Tra questi, guide didattiche, webinar, video, documenti e tester di strategie. Oltre a questo, TMS Network (TMSN) dispone di molti potenti strumenti di trading automatizzati e di intelligenza artificiale che consentono ai trader professionisti di prendere decisioni informate sulla base di dati e analisi.

Non sorprende che il token di TMS Network (TMSN) abbia attirato l'attenzione degli investitori, molti dei quali vedono nella piattaforma il potenziale per sconvolgere il settore finanziario tradizionale. Attualmente nel suo primo round di presale, il token di TMS Network (TMSN) è cresciuto a 0,0073 dollari - da 0,0003 dollari. Il token ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari di finanziamenti, mentre la community di appassionati di TMS Network (TMSN) cresce ogni giorno.

