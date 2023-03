Notizie di criptovalute oggi: Big Eyes Coin, Polygon e Avalanche sono i progetti cripto più importanti del 2023

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione e il 2023 ha portato con sé alcuni nuovi ed entusiasmanti progetti che si stanno affermando nella comunità delle criptovalute. Tra questi ci sono Big Eyes Coin, Polygon e Avalanche, che stanno rapidamente emergendo come i migliori contendenti grazie alle loro caratteristiche innovative, ai casi d'uso versatili e alla crescente popolarità. In questa notizia di oggi sulle criptovalute, analizzeremo cosa distingue questi progetti e perché vale la pena tenerli d'occhio nei prossimi anni.

Moneta Big Eyes: Il gettone meme NFT

Big Eyes Coin si distingue dalle altre monete meme perché si concentra sullo spazio NFT anziché sulla finanza decentralizzata. Si tratta di un'adorabile criptovaluta a tema felino, che non manca di sfruttare la sua estetica affascinante. Questo aspetto unico piace agli appassionati di NFT, in quanto la domanda di NFT esteticamente gradevoli è elevata, soprattutto in formato JPEG. Big Eyes Coin mira quindi a creare la collezione di NFT più raffinata.

Inoltre, oltre a creare una collezione di NFT di grande impatto visivo, Big Eyes Coin ha creato un club chiuso di NFT a cui si può accedere solo con un pass NFT. L'appartenenza a questo club garantisce ai membri l'accesso esclusivo all'acquisto di deliziosi NFT a tema gatto a un prezzo ragionevole. Inoltre, in quanto possessori di NFT, i membri possono beneficiare di premi. In particolare, il 50% delle imposte generate dalle vendite di NFT va agli altri titolari di NFT, incentivando così la partecipazione alla comunità.

Ma a parte gli NFT, Big Eyes Coin si distingue per la sua particolare struttura cuteomica (tokenomics). Il progetto pone una forte enfasi sul coinvolgimento della comunità, rendendo disponibile fin dall'inizio l'80% dell'intera fornitura di token (equivalente a duecento miliardi di token). Inoltre, una quota del 5% dell'80% dei token della comunità sarà donata a cause benefiche, mentre il resto sarà conservato in un pool di liquidità per due anni. L'aspetto particolarmente interessante è che il team e gli sviluppatori non avranno un portafoglio designato e non saranno imposte tasse sulle transazioni agli utenti.

Scalare con Polygon

Polygon è una delle soluzioni di livello 2 più diffuse, progettata per scalare Ethereum e altre blockchain di livello 1. Permette di effettuare transazioni più veloci ed economiche utilizzando le sidechain e la tecnologia plasma. Consente transazioni più rapide ed economiche utilizzando le sidechain e la tecnologia plasma. Polygon ha il suo token nativo, MATIC, che viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione e altri servizi sulla rete. Polygon supporta anche la Ethereum Virtual Machine (EVM), il che significa che gli smart contract basati su Ethereum possono essere facilmente portati su Polygon. Questa interoperabilità con Ethereum lo rende un'opzione interessante per gli sviluppatori che desiderano creare applicazioni decentralizzate (dApp) su una blockchain più veloce ed economica.

È una piattaforma versatile che consente la creazione di contratti intelligenti, applicazioni decentralizzate (DApps) e tokenization, rendendola adatta a diversi casi d'uso. La sua tecnologia è robusta e ha ottenuto un'adozione significativa grazie alla sua attiva comunità di sviluppo e al crescente ecosistema di progetti e applicazioni costruiti sulla rete. In particolare, nomi importanti come Stripe, Instagram, Prada e Adidas si sono recentemente lanciati sulla piattaforma, evidenziandone ulteriormente il valore e il potenziale.

La reputazione di Avalanche per l'elevato throughput, la rapidità di esecuzione e gli smart contract personalizzabili

Avalanche è una blockchain di livello 1 che offre scalabilità con elevato throughput e bassa latenza. Avalanche utilizza un meccanismo di consenso chiamato Avalanche-X, che consente una finalizzazione quasi istantanea e può gestire fino a migliaia di transazioni al secondo.

Avalanche ha anche il suo token nativo, AVAX, che viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione e per proteggere la rete attraverso il picchettaggio. Avalanche supporta la creazione di asset personalizzati e contratti intelligenti utilizzando il linguaggio di programmazione Solidity, compatibile con Ethereum.

Nel complesso, Avalanche è un protocollo blockchain progettato per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle transazioni blockchain. Offre vantaggi unici che lo rendono un'opzione interessante per gli utenti alla ricerca di transazioni blockchain più veloci ed economiche.

