Si prevede che il presale di TMS Network (TMSN) creerà un'enorme domanda di token TMSN. Cosa significa questo per Polygon (MATIC) e Filecoin (FIL)?

Un vecchio detto dice che il successo genera successo. Alcuni lo considerano un cliché, ma è vero. Quando si raggiunge il successo, presto ne seguono altri, perché il mondo vuole un po' di quella magia. Purtroppo, è vero anche il contrario: gli insuccessi si accumulano agli insuccessi. Spesso può essere difficile interrompere questo ciclo. Il successo è in vista per TMS Network (TMSN), ma cosa significa per due token più affermati, Polygon (MATIC) e Filecoin (FIL)?

Polygon (MATIC)

In questo momento Polygon (MATIC) sta facendo tendenza sul mercato. Polygon (MATIC) ha sviluppato infatti un forte seguito tra i grandi brand come Nike, Starbucks e Adidas, che stanno tutti utilizzando la blockchain di Polygon (MATIC) per lanciarsi nel Web3. Polygon (MATIC) è altrettanto, se non più, popolare tra i piccoli investitori.

Il motivo è semplicemente l'efficienza e la scalabilità di Polygon (MATIC), nata come soluzione di scalabilità per Ethereum e ora evoluta in una rete multi-catena. Polygon (MATIC) è un grande lavoratore e un innovatore e questa sembra essere la chiave. Di conseguenza, Polygon (MATIC) è sicuramente il titolo del mese.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) sta vivendo un momento piuttosto positivo sul mercato. Proprio la scorsa settimana, mentre scriviamo, il prezzo di Filecoin (FIL) ha subito un'impennata in seguito alla notizia del lancio, previsto per marzo 2023, della Filecoin (FIL) Ethereum Virtual Machine (EVM). La Filecoin (FIL) EVM fungerà da piattaforma per i contratti intelligenti e consentirà agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate su e per la rete Filecoin (FIL). A metà febbraio 2023, Filecoin (FIL) era in rialzo del 36,7%.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) deve ancora essere lanciato e si trova attualmente nella fase 1 del suo presale. Ma già ora fa parlare di sé. TMS Network (TMSN) è un exchange basato sulla blockchain che consente agli utenti di monitorare e fare trading su un'intera gamma di asset digitali, dalle criptovalute alle azioni, alle valute fiat e ai CFD. Si tratta di una piattaforma di trading completa e integrata, unica nel suo genere.

Questo fattore, da solo, sarebbe sufficiente a spingere TMS Network (TMSN) nella stratosfera, ma c'è di più. Oltre a consentire agli utenti di negoziare così tante attività digitali, TMS Network (TMSN) offre anche una formazione sul trading finanziario ai suoi membri, indipendentemente dal fatto che siano neofiti assoluti o professionisti esperti. Nel gioco della finanza e del trading non si smette mai di imparare. Per questo motivo, TMS Network (TMSN) offre ai suoi membri una serie di risorse educative, come videocorsi, guide e webinar.

TMS Network (TMSN) ha iniziato il suo presale all'inizio di febbraio 2023 e il prezzo del token TMSN è di 0,0047 dollari al momento in cui scriviamo. Tuttavia, non rimarrà a lungo a questo livello. Gli esperti di mercato prevedono che il prezzo di TMS Network (TMSN) aumenterà di cento volte entro la fine del periodo di presale.

Conclusioni

Polygon (MATIC) e Filecoin (FIL) sono entrambe al centro dell'attenzione degli investitori in questo momento, e per una buona ragione. Le due società stanno creando nuovi prodotti e implementando aggiornamenti che le rendono più interessanti. Tuttavia, TMS Network (TMNS) sembra essere in grado di offrire una copertura completa da ogni punto di vista. Non c'è nulla sul mercato che si avvicini minimamente al caso d'uso di TMS Network (TMSN), per cui è assolutamente necessario approfondire l'argomento.

