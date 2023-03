A Govone si raccontano i monumenti della provincia di Cuneo con Silvano Bertaina

Martedì 28 febbraio alle ore 21 nella bellissima biblioteca di Govone, presso il Castello Reale, si presenta il volume "Smonumentando", insieme all’autore Silvano Bertaina.

Oltre 200 monumenti pubblici cuneesi sono raccolti in un'unica pubblicazione, che racchiude 5 anni dell’omonima rubrica settimanale sul quotidiano "La Stampa".

Si va da Acceglio a Vottignasco, incontrando personaggi storici, luoghi, fatti, curiosità, che spesso passano inosservate, in un fil rouge che lega molte vicende del passato a opere degli artisti contemporanei e a installazioni particolari.

L’autore, tra le firme de "La Voce di Alba" e "Targato Cn", è un giornalista con la passione per la storia e per il sense of humor.

Ha pubblicato in passato alcuni libri di genere, favole per bambini e raccolte di racconti umoristici.

Un racconto intitolato "Big Ronaldo" ha recentemente meritato il secondo posto al concorso-festival 'Cosalvatico-L’Umorismo: un modo di guardare la realtà di Tolentino (Macerata), la capitale italiana dell’umorismo, dove c’è perfino un museo dedicato al tema.

In passato alcuni altri racconti hanno vinto il 'Premio Massimo Troisi' a Napoli, il 'Vittorio Alfieri' di Asti e alcuni altri.

“Partecipo volentieri ai concorsi letterari tematici, in realtà solo quando c’è di mezzo l’umorismo – spiega –: è un modo per regalare ai lettori qualche sorriso, qualche storia strampalata, ma divertente. Quando racconto dei monumenti della nostra bella provincia invece sono serissimo, anche se ci sono stati personaggi come Celso Moreno di Dogliani o Giuseppe Boglione di Bra le cui vite si prestano a qualche battuta. 'Smonumentando' è una specie di romanzo turistico che può incuriosire il lettore, perché gli suggerisce posti nemmeno troppo lontani, che magari non conosce”.

Appuntamento dunque domani sera alle 21, presso la biblioteca di Govone. Accesso dal cortile del castello. Ingresso libero.